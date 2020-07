Igaunija no nākamā ES daudzgadu budžeta saņems 6,8, Lietuva – 14,6 miljardus eiro

Igaunija no Eiropas Savienības (ES) daudzgadu budžeta 2021.-2027. gadam saņems 6,8 miljardus eiro, otrdien, 21. jūlijā, paziņoja Igaunijas premjerministrs Jiri Ratass. Savukārt Lietuva saņems 14,6 miljardus eiro, liecina oficiāli publiskotā informācija.

Tostarp ES struktūrfondu maksājumos Igaunijai paredzēti trīs miljardi eiro, žurnālistiem sacīja Ratass.

Igaunijas premjers no piektdienas līdz otrdienai Briselē piedalījās ES samitā, kurā tika panākta vienošanās par ES budžetu 2021.-2027. gadam 1,074 triljonu eiro apmēra un fondu bloka ekonomikas atveseļošanai no koronavīrusa pandēmijas izraisītās krīzes 750 miljardu eiro apmērā, no kura 390 miljardi eiro dalībvalstīm tiks piešķirti kā granti, bet 360 miljardi – kā aizdevumi

Igaunija no ekonomikas atveseļošanas fonda kā grantus varēs saņemt 1,5 miljardus eiro.

Savukārt Lietuva no Eiropas Savienības (ES) daudzgadu budžeta 2021.-2027. gadam saņems 14,6 miljardus eiro, liecina oficiāli publiskotā informācija. Tas ir par 1,7 miljardiem eiro vairāk nekā budžeta periodā no 2014. līdz 2020. gadam.

No ekonomikas atveseļošanas fonda Lietuva varēs saņemt 2,4 miljardus eiro kā grantus un līdz trim miljardiem eiro kā aizdevumus.