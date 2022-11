Igaunija no nākamās nedēļas aizliedz uzņēmumiem importēt Krievijas naftas produktus

No 5. decembra juridiskajām personām Igaunijā aizliegts importēt naftas izcelsmes kurināmo un eļļas no Krievijas, savukārt privātpersonām tāds aizliegums būs spēkā no 5. februāra, otrdien atgādināja Igaunijas Nodokļu un muitas departaments.

"Igaunijā naftas produktu importa no Krievijas aizliegums tiek ieviests agrāk nekā pārējā Eiropā - juridiskām personām jau no 5. decembra liegts Igaunijā ievest naftas izcelsmes kurināmo un eļļas no Krievijas," paziņoja departamenta jomas vadītājs Valeri Rauams.

No 5. februāra arī privātpersonas nevarēs importēt un pārvietot naftas izcelsmes produktus no Krievijas. Aizliegto produktu vidū ir arī automašīnu degviela.

Privātpersonas Eiropas Savienībā (ES) varēs iebraukt tikai ar tādu Krievijā pirktas degvielas daudzumu, kāds nepieciešams brauciena pabeigšanai. Tas nozīmē, ka privātpersonas ES varēs ievest tikai tik daudz degvielas, cik nepieciešams automašīnas standarta degvielas tvertnei lietošanai konkrētajā automašīnā.

Degvielas pārvešana pār robežu no Krievijas kannās būs aizliegta. Aizliegums attieksies uz Krievijas robežu ne tikai ar Igauniju, bet arī ar Latviju, Lietuvu un Somiju.

Pašlaik spēkā esošie ES lēmumi par sankcijām Krievijai paredz, ka jēlnaftu un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas var no Krievijas ES importēt līdz 5. decembrim, bet citu pārstrādāto naftas produktu imports var turpināties līdz 5. februārim ar nosacījumu, ka uzņēmumi līgumu par importu parakstījuši līdz 4. jūnijam.