Igaunijas biznesa festivāls 'Startup Day' atklājis pirmos runātājus

Biznesa festivāls "Startup Day 2020" no 23. līdz 25. janvārim notiks Igaunijas pilsētā Tartu. Festivāls, kas pulcē ap 4000 apmeklētāju un vairāk nekā 100 pasaules līmeņa runātājus, atklāj pirmās sarunas, kas paredzētas programmā, informē organizatori.

Viens no organizatoru galvenajiem mērķiem ir kvalitatīvas festivāla programmas izveide. Viena no interesantākajām runātājām ir nīderlandiete Laura Dekere (Laura Dekker) – pasaulē jaunākā persona, kas vienatnē ar jahtu apburājusi apkārt zemeslodei. Savu pirmo buru laivu Dekere iegādājās, kad viņai bija 11 gadi. Par viņas piedzīvojumiem ir izveidota dokumentālā filma ar nosaukumu "Maidenship". Savā prezentācijā Laura runās par savu ceļojumu un šķēršļiem, ko viņai nācās pārvarēt paša piedzīvojuma laikā, kā arī pirms tā sākšanās, piemēram, pārliecināt Nīderlandes valdību par to, ka šis ceļojums viņai ir pa spēkam.

Šovasar Tartu uzņēma pasaules slaveno grupu "Metallica", kuras koncertu apmeklēja vairāk nekā 65 000 cilvēku. Tartu pilsētas valdība nolēma apkopot visus ar koncertu saistītos statistikas datus. Tika apskatīts viss, sākot no telefonu atrašanās vietām līdz bankas karšu maksājumiem, no gaisa kvalitātes mērījumiem līdz pilsētas nomājamo riteņu izmantošanas kustībām. Visi rezultāti tiks prezentēti festivālā.

Kīts Sīlats (Keith Siilats) ir uzņēmuma "Bolt Mobility" līdzdibinātājs. Sākotnēji viņš darbojās skandalozajā "Fyre" mūzikas festivāla organizētāju komandā, taču aizgāja no darba pēc tam, kad saprata, cik nekompetenta ir festivāla vadība. Viņu iespējams redzēt "Netflix" izveidotajā dokumentālajā filmā, kurā tiek stāstīts par "Fyre" festivāla izgāšanos. Sīlats ir pavadījis ievērojamu daļu savas karjeras Volstrītā (Wall Street) un ieguvis bakalaura un maģistra grādu ekonomikā Kembridžas Universitātē.

"Papildus kvalitatīvas programmas izveidei mēs vienmēr cenšamies pārsteigt savus apmeklētājus ar ko jaunu," teic festivāla "Startup Day" organizētāja Marili Vīmanna (Marili Vihmann). "Šogad būs pieejami tādi jaunumi kā ātro randiņu (speed-dating) un zaļās enerģijas zona. Mūsu mērķis ir spert plašu soli uz priekšu kā festivālam ar videi draudzīgu domāšanu."

Festivāls tiek organizēts sadarbībā ar Tartu pašvaldību, Tartu Universitāti, Tartu Zinātnes parku, Tartu Radošo industriju centru, Tartu Biotehnoloģiju parku, Tartu biznesa konsultāciju pakalpojumu sniedzēju, "Contriber", "Ole Rohkem" un "Swedbank".