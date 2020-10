Igaunijas ministrs aicinājis tūrisma firmas uz laiku apturēt savu darbību

Igaunijas tūrisma firmas varētu ņemt piemēru no lielākās Somijas tūrisma kompānijas "Aurinkomatkat", kas sekoja Somijas valdības aicinājumam apturēt savu darbību, uzskata Igaunijas ekonomikas ministrs Tāvi Āss, vēsta "rus.delfi.lv".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Somijā tiešo lidojumu ierobežojumu nav, bet Somijas lielākā tūrisma kompānija "Aurinkomatkat" ir apturējusi visu tūrisma braucienu pārdošanu neatkarīgi no tā, vai lidojumu ierobežojumi ir vai nav. Uzņēmums savā savā mājaslapā paziņoja, kas vadās no valdības ieteikumiem un padomiem. To pašu varētu ieteikt arī Igaunijas tūristiem," ceturtdien, 8. oktobrī, Āss paziņoja valdības preses konferencē.

Jāatgādina, ka ceturtdien Igaunijas valdība pieņēma lēmumu pašlaik neieviest papildu lidojumu ierobežojumus. Pēc ministra teiktā, šis lēmums vispirms attiecas uz Eiropas lidojumiem. Tajā pašā laikā ir spēkā lidojumu ierobežojumi ārpus Eiropas. Ministrs uzsvēra, ka čartera lidojumi uz Ēģipti un Turciju nav atļauti.