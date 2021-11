'Ikea' līdz 2028. gadam plāno atteikties no plastmasas iepakojuma

"Ikea" plāno atteikties no plastmasas iepakojuma. Tas notiks pakāpeniski – pirmajā posmā līdz 2025. gadam plastmasu pārtrauks izmantot jauno preču iepakojumos, bet otrajā posmā līdz 2028. gadam plastmasu pārstās lietot esošā preču klāsta iepakojumos, ziņo uzņēmums.

"Ikea" mērķis ir samazināt plastmasas atkritumu daudzumu un piesārņojumu, mudinot ražotājus radīt iepakojumu no atjaunojamiem un pārstrādātiem materiāliem.

Iepakojums ir būtiska "Ikea" uzņēmējdarbības daļa, un tas ietekmē uzņēmuma preču pieejamību, ilgtspējību un drošību. Cīņā pret plastmasas atkritumiem un piesārņojumu jau ir ievērojami samazināts iepakojumam izlietotās plastmasas daudzums. Šobrīd plastmasa veido mazāk nekā 10% no kopējā iepakojuma materiālu daudzuma, ko "Ikea" patērē gada laikā. Lai tuvinātu šo skaitli nullei, uzņēmums turpinās arvien vairāk izmantot atjaunojamus vai pārstrādātus materiālus.

"Atteikšanās no plastmasas iepakojuma ir nākamais lielais solis ceļā uz mūsu mērķi – panākt, lai iepakojums būtu ilgtspējīgāks, un stiprināt apņemšanos samazināt plastmasas piesārņojumu un izmantot no atjaunojamiem un pārstrādātiem materiāliem ražotu iepakojumu. Pārmaiņas notiks pakāpeniski vairāku gadu laikā, un jaunajos iepakojumos visvairāk izmantosim papīru, jo tas ir pārstrādājams un atjaunojams, kā arī to pārstrādā ļoti daudzās pasaules valstīs," teic "Ikea of Sweden" Iepakojuma un marķējuma nodaļas vadītājs Ēriks Ulsens.

"Ikea" ik gadu iepērk aptuveni 920 000 tonnas iepakojuma par vairāk nekā miljardu eiro. Atteikšanās no plastmasas iepakojuma prasīs jaunus risinājumus un ciešu sadarbību ar preču attīstīšanas komandām un uzņēmuma piegādātājiem visa pasaulē. Iespējams, plastmasas iepakojumu arī pēc 2028. gada turpinās izmantot daļai "Ikea" piedāvāto pārtikas preču, lai nodrošinātu kvalitāti un atbilstību pārtikas drošuma standartiem, taču tad šis plastmasas iepakojums būs ražots no atjaunojamiem vai pārstrādātiem resursiem.

"Atjautīgi risinājumi ir neatņemama "Ikea" būtības daļa, un tas attiecas arī uz iepakojumu. Atteikšanās no plastmasas iepakojuma nākamajos gados būs liels izaicinājums. Mēs ceram, ka mūsu piemērs rosinās inovācijas iepakojuma jomā, un izmantosim savu kā liela uzņēmuma ietekmi, lai pozitīvi ietekmētu visu industriju arī ārpus mūsu piegādes ķēdes," teic "Ikea of Sweden" Iepakojuma attīstības nodaļas vadītāja Maja Kjelberga.