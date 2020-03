Infografika: Kā atšķiras Baltijas valstu valdību cīņas paņēmieni pret pandēmiju

Ne tikai ar Covid-19 saslimušo skaits atšķiras Baltijas valstīs, bet arī valdību pieņemtie mēri, lai pandēmiju ierobežotu. Starptautiskā auditorkompānija "Deloitte" apkopojusi Latvijas, Lietuvas un Igaunijas risinājumus attiecībā uz budžeta un nodokļu jautājumiem.

Latvijā ar Covid-19 saslimušo skaits otrdien, 31. martā sasniedzis 398 cilvēkus, kas ir mazāk nekā katrā no pārējām Baltijas valstīm. Turklāt Latvijā saslimušo skaitā nav vērojama ģeometriska progresija.

Mūsu valstī ir ieviesti dažādi ierobežojumi, lai apstādinātu slimību – socializēšanās, pulcēšanās ierobežojumi, saīsināti tirdzniecības vietu darba laiku, daudzi uzņēmumi ir spiesti nonākt dīkstāvē utt. "Vienlaikus Covid-19 radītās krīzes apstākļos ir jādomā arī par iespējām, kuras šī krīze var radīt, tostarp, ja Latvijā ar vīrusa izraisīto saslimšanu tiks galā ātrāk nekā Rietumeiropā, tas var pavērt labas iespējas Latvijas eksportētājiem," jau iepriekš atzina Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktors Kaspars Rožkalns.

Līdz ar to, ņemot vērā ierobežojumu pusi, otrs virziens, kurā tiek strādāts, ir atbalsts uzņēmējdarbībai, lai tā spētu saglabāt savu funkcionalitāti. Baltijas valstu valdību cīņas metodes būtībā ir līdzīgas, tomēr atšķiras noteiktas summas, termiņi un citas nianses.

Dīkstāves pabalsta maksājumi

Latvijā dīkstāves pabalstu paredzēts izmaksāt par laika posmu līdz 20. maijam. Maksājuma apmērs ir 75% apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas, bet ne vairāk kā 700 eiro apmērā par kalendāra mēnesi. Uz dīkstāves maksājumu var pretendēt visi uzņēmumi, ja tiem ir krities apgrozījums vismaz par 20% un uzņēmumi atbilst citiem pamatkritērijiem.

Savukārt Lietuvā nozarēs, kas tieši skartas ar valdības lēmumiem dīkstāves maksājumu aprēķina 90% apmērā no mēneša vidējas bruto darba algas nepārsniedzot 910,50 eiro. Parējās nozarēs maksājumu aprēķina 70% apmērā no mēneša vidējas bruto darba algas, nepārsniedzot minimālo algu, kas Lietuvā noteikta 607 eiro apmērā. Dīkstāves maksājums ir terminēts un to paredzēts izmaksāt līdz maija vidum, skaidro "Deloitte Latvia" nodokļu menedžeris Valts Stūrmanis.

Igaunijā dīkstāves maksājumu aprēķina 75% apmērā no mēneša vidējas bruto darba algas. Maksimālais dīkstāves maksājuma apmērs ir 1000 eiro. Papildu minētajam darba devējam ir pienākums maksāt darbiniekam algu vismaz 150 eiro apmērā. Dīkstāves maksājumus paredzēts izmaksāt par periodu līdz 20. maijam. Igaunijā dīkstāves pabalsts nedrīkst būt zemāks par 584 eiro.

Nodokļu nomaksas termiņa pagarinājumi

Visās trijās Baltijas valstīs pieejama procedūra, lai bez soda sankcijām nodokļu maksājumi tiktu atlikti laikā. Latvijā, piemērojot īpašos Covid-19 seku noteikumus, iespējams atlikt tekošos nodokļu līdz pat 3 gadiem. Tāpat pieejama vispārējā kārtība, kas paredz nodokļu maksājumu atlikšanu līdz vienam gadam. Igaunijā nodokļu maksājumus iespējams atlikt līdz 1,5 gadam, savukārt Lietuvā maksimālais termiņš nav noteikts, norāda Stūrmanis, piebilstot, ka par termiņu vienojas nodokļu administrācija ar katru uzņēmumu individuāli.

Paātrināta PVN pārmaksas atmaksa Latvijā

Atšķirībā no Lietuvas un Igaunijas, Latvija ir noteikusi, ka VID ir pienākums izskatīt pārmaksāta PVN atmaksas pieprasījumus paātrinātā termiņā un atmaksāt pārmaksātās PVN summas 30 dienu laikā pēc deklarācijas iesniegšanas. "Ar minēto rīcību tiek atbalstīti uzņēmumi, uzlabojot to ikdienas naudas plūsmu un neaizturot uzņēmuma finanšu līdzekļus," skaidro Stūrmanis.

Nodokļu atskaites – atšķirīga pieeja

Latvijā par trim mēnešiem ir pagarināts gada pārskatu iesniegšanas termiņš. Tai pašā laikā nodokļu deklarāciju iesniegšanas termiņi paliek nemainīgi. Igaunijā pārskatu un deklarāciju termiņi nav grozīti, savukārt, Lietuvā pagarināts UIN atskaites iesniegšanas termiņš līdz 30. martam un IIN deklarēšanas un samaksas termiņš – līdz 1. jūlijam.