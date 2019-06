Intervija ar Jāni Bergu: Ir ļoti skaļi jākliedz Amerikas nežēlīgajā biznesa vidē

Otra liela nozare ir "augsto frekvenču" finanšu brokeri. Tās ir kompānijas, kas ar datorproprogrammām pērk un pārdod biržās vērtspapīrus. Šodienas apstākļos kādus 90% no visa biržu transakciju apjoma veic datori nevis cilvēki, un tie laiki, kad brokeri biržās kliedza, vicinājās ar rokām un zvanīja pa telefonu, ir beigušies. Tagad tur viss ir kluss un sēž tikai IT speciālisti pie lieliem ekrāniem. Transakcijas notiek ārkārtīgi īsās laika vienībās – uz notikumiem un vērtspapīru kursa maiņu tiek reaģēts mikrosekundēs. Tiek būvētas specializētas datu pārraides līnijas starp dažādām biržām Amerikā. Lielākais līniju skaits ir starp Čikāgu un Ņujorku, un tur ir tūkstošiem "SAF Tehnikas" radio raidītāju, kas nodrošina šo biržu darbību. Varu teikt, ka ASV finanšu sistēma "elpo" caur "SAF Tehnikas" datu līnijām.

Līdz šim domāju, ka optiskais kabelis ir labākais un ātrākais datu pārraides rīks.

Jā, optiskais kabelis ir ātrs. Tomēr biržas gadījumos ir vajadzīga ļoti zema signāla aizture un milzīgi ātra datu pārraide. Brokeri sacenšas ar reakcijas ātrumu. Piemēram, ja Ņujorkā kādam vērtspapīram mainās cena un Čikāgā kādas brokeru kompānijas dators par pāris mikrosekundēm reaģē ātrāk, paspēj kaut ko nopirkt un pārdot ātrāk, balstoties uz to, kas notika Ņujorkā, tad šī kompānija nopelna. Savukārt optikai šī signāla aizture vai novēlošanās ir lielāka nekā radioviļņiem. Signāls izplatās ar gaismas ātrumu, bet optiskā kabelī tas nekad neiet pilnīgi taisni, vairāk tā kā zig-zagā, jo gaisma atstarojas no kabeļa sienām, un signāla aizture pieaug. Radio raidītāji atrodas speciāli uzceltos torņos, kur pa vidu nav nekādu fizisku šķēršļu, un signāls iet tiešā līnijā no viena raidītāja uz otru, un, beigu beigās, radio aizture ir mazāka.

Savukārt, ja signālam ir jāšķērso okeāns, piemēram, no Ņujorkas uz Londonu, tad tiek likti zemūdens optiskie kabeļi. Arī satelīts tur īsti nepalīdz, tas ir lēnāks, jo signālam jāaizceļo līdz satelītam un atpakaļ.

Līdz ar to virszemes sakariem radioraidītāji ir vislabākie. Mūsu raidītāji daudz tiek izmantoti līnijās Ņujorka – Čikāga, Frankfurte – Londona, un tagad sākam tos uzstādīt arī Āzijā: Tokijā, Mumbajā un citur. Torņus būvē vai īrē finanšu kompānijas, un ir liela konkurence par vietu uz torņa, tomēr mūsu daļa šajā procesā ir projektēt sistēmu un piegādāt aparatūru.

Droši vien veicat arī remontdarbus, ja nepieciešams?

Mēs veicam mūsu produktu mārketingu, pārdošanu, uzstādīšanu un esošo tīklu uzturēšanu. Mums šeit, Denverā, strādā vairāki inženieri, ja kaut kur ir problēmas, viņi izbrauc uz vietas, tās nokārtot. Ja vajadzīgs, aparatūru labojam vai mainām. Serviss mums ir ļoti labs, un tā ir viena no mūsu atšķirībām salīdzinājumā ar citām kompānijām. Mūsu radio ir piecu gadu garantija, un mēs esam vienīgie šajā nozarē, kas dod tik ilgu garantiju.

Kas ir jūsu konkurenti?

Konkurenti ir, bet tieši radio pasaulē to nav īpaši daudz: vairākas amerikāņu, Izraēlas kompānijas. Ir lielie ražotāji, kas nodrošina visu infrastruktūru interneta pārraidēm, tomēr, piemēram, "Huawei" darbība ir apgrūtināta, vēl ir arī "Ericsson" un "Nokia", kas nodrošina visu servisu mobilajiem operatoriem, ieskaitot bāzes stacijas un sākotnējo finansējumu to celšanai. Līdz ar to mēs meklējam ko citu, un mums ir šī īpašā niša, kurā esam specializējušies. Jau minētajā televīzijas ziņu studiju laukā mēs esam tirgus līderi, un Amerikā mums konkurentu īsti nav.

Jums ir arī jaunas produktu līnijas?

Bez radio raidītājiem mums vēl ir mērinstrumenti, spektra analizatori un jauna nozare – "Aranet" bezvadu sensoru tīkli. Tā ir ļoti augoša nozare, jo pasaulē visu cenšas automatizēt. Ja agrāk pie mērinstrumentiem bija cilvēks, tagad to aizstāj automātika, kas pieslēgta datu pārraides tīkliem un sistēmām, un vides regulācija notiek automatizēti. Piemēram, viena liela nozare ir siltumnīcas. Arī tās pamazām pārvēršas par laboratorijām, kur svarīgi ir temperatūra, mitrums un dažādi augsnes parametri. Lai to varētu kontrolēt un regulēt daudz un dažādās vietās, parādās vajadzība pēc sensoriem un automatizēta monitoringa. Sensors var mērīt jebko – svaru, barības līmeni lopkopībā un putnkopībā, ūdens līmeni jebkur, skābekļa daudzumu ūdenī attīrīšanas sistēmās, vides apstākļus preču noliktavās. Parādījies pieprasījums no pārtikas preču tirgotājiem, kuriem ir ļoti svarīgi uzturēt noteiktu vidi pārtikas preču glabāšanai. Daudz kur ar likumu ir pieprasīts to visu pierakstīt un kontrolēt, un vecos laikos to darīja ar burtnīciņu un pildspalvu, bet tagad kontrole notiek automātiski. Ja kāds no parametriem ir ārpus normas, sistēma par to ziņo operatoram, kas var šo parametru atkal izlabot, un tiek nodrošināta optimāla vide un ietaupīts ļoti daudz līdzekļu.

Tu ne tikai pārstāvi "SAF Tehnika" uzņēmumu, bet arī esi aktīvs Amerikas latviešu sabiedrības atbalstītājs. Nupat notika otrā konference "Spotlight Latvia", un tu biji viens no galvenajiem rīkotājiem.

Jā, konference notika Denverā, un mēs gribējām palīdzēt Latvijas uzņēmumiem, kuriem interesē Amerikas tirgus, nokļūt šeit, atrast potenciālus sadarbības partnerus, un vispār saprast – kā tas ir –taisīt biznesu Amerikā. Pirmā "Spotlight Latvia" laikā 2016. gadā tika nodibināta Latvijas Amerikas tirdzniecības kamera, un mani uzaicināja kļūt par Kolorado štata pārstāvi. Tā kā Denverā notika ALA kongress, ierosināju pie mums rīkot arī forumu "Spotlight Latvia", lai būtu plaša Latvijas pārstāvniecība un pārstāvēts arī ekonomiskās sadarbības virziens.

Kolorado štats ir slavens ar savu orientāciju uz veselīgu un aktīvu dzīves veidu, tūrismu, medicīnas pakalpojumiem, līdz ar to konferences tēma bija "Veselīgs dzīves veids". No Latvijas atbrauca nedaudz vairāk kā desmit uzņēmumi, pārstāvot pārtikas un pārtikas piedevu, sporta un tūrisma preču ražotājus un medicīnas pakalpojumu sniedzējus. Uzņēmējiem bija iespēja īsi prezentēt savus produktus, kā arī izstādīt tos apskatei. Apmeklētāji bija interesenti no Denveras, ALA un Latvijas Amerikas tirdzniecības kameras. Jāatzīst, ka Amerikas uzņēmējus un tirdzniecības pārstāvjus nav viegli ieinteresēt, jo piedāvājums ir milzīgs un neviens īsti par Latviju neko nezina. Atnāca tie pārstāvji, kurus es vai citi latvieši pazīstam personīgi. Es sadarbojos ar Denveras Biznesa skolu, un pazīstu šos cilvēkus, un tas, protams, palīdz – viņi atnāk un uzaicina savus draugus un kontaktus. Atnāca arī Denveras pilsētas attīstības aģentūras pārstāvji, tomēr galvenokārt viss balstās tikai uz personīgiem sakariem.