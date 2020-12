Investīciju sentiments uzlabojas, lai arī apjomi šogad samazināsies, liecina aptauja

Lai arī šogad tiek gaidīts būtisks tiešo investīciju apjoma samazinājums, uzņēmēju attieksme rudenī uzlabojas salīdzinājumā ar šī gada pavasari, kad bija novērojams pandēmijas pirmais vilnis, liecina jaunākais EY investīciju vides ātrais novērtējums, kas tiek veikts investīciju pievilcības pētījuma "EY Europe Attraciveness Survey" ietvaros.

Saskaņā ar jaunāko rudens aptauju, 42% biznesa līderu pasaulē plāno investīciju samazinājumu šogad, pretēji 66% šī gada pavasarī. EY aptauja parāda, ka pieaug uzņēmēju skaits, kas investīciju lēmumus atliek – rudenī tādu bija 32%, kamēr pavasarī tie bija 23%. Tāpat EY rudens aptauja atklāj, ka nedaudz – no 11% pavasarī līdz 17% rudenī ir pieaudzis to uzņēmēju skaits, kas investīciju apjomus šogad nesamazina. Papildu rudens aptaujā 10% respondentu pat norāda uz investīciju palielinājumu šogad, pretēji teju 0% pavasara aptaujā.

Pētījums parāda arī, ka rudenī pieaudzis to uzņēmēju skaits, kas pēc pandēmijas ietekmes tuvāko trīs gadu laikā paredz biznesa atgriešanos ierastajās sliedēs – to šobrīd sagaida 41% biznesa līderu pretēji vien 24% šī gada pavasarī. Samazinājies ir to biznesa vadītāju skaits, kas tuvāko trīs gadu laikā pandēmijas rezultātā sagaida būtisku nestabilitāti dažādu vīrusa ierobežojošu pasākumu ietekmē – rudenī šādu volatilitāti prognozē 41% uzņēmēju pretēji 55% pavasarī. Fundamentālu, negatīvu pandēmijas ietekmi nākamo trīs gadu laikā šobrīd sagaida 17% vadītāju, kas ir nedaudz mazāk par 21% pavasarī.

"Mūsu jaunākā investīciju vides novērtējuma aptauja joprojām parāda negatīvu ainu – taču būtiski, ka tā uzlabojas salīdzinājumā ar pavasari. Tas nozīmē, ka uzņēmējiem ir bijis laiks novērtēt pandēmijas ietekmi un arvien vairāk biznesa līderu saskata atgūšanās iespējas nākamgad. Investīciju lēmumi nereti tiek atlikti, taču ne atcelti," sakaEY partneris, Stratēģijas un Darījumu konsultāciju nodaļas vadītājs Baltijas valstīs Guntars Krols.

"EY European Attractiveness Survey" pētījums balstās uz metodoloģiju, kas aptver dažādus investīciju aktivitātes un pievilcības aspektus. Piemēram, pētījuma investīciju projektu aktivitāte tiek mērīta pēc "EY Eurpean Investment Monitor" modeļa, kas ik dienas pārbauda vairāk nekā 10 tūkstošus ziņu avotu, identificējot investīciju projektus. Savukārt investīciju pievilcības pētījuma sadaļa ir balstīta uz visu pasaules reģionu vairāk kā simts dažādu līmeņu uzņēmējdarbības līderu aptaujas, kas tiek veikta pavasarī un rudenī.