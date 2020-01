Jaunā vīrusa uzliesmojums: ASV akciju cenas stabilas, Eiropā un Āzijā krīt

Eiropas un Āzijas akciju biržās ceturtdien kritās akciju cenas, valdot nervozitātei par jaunā nāvējošā koronavīrusa izplatīšanos no Ķīnas, bet Volstrītā akciju cenas bija stabilas, jo ANO Pasaules veselības organizācija (WHO) neizsludināja globālu trauksmi.

Ķīna ceturtdien bloķēja transportu no divām lielpilsētām provincē, kas ir šī vīrusa uzliesmojuma centrā, mēģinot ierobežot slimības izplatīšanos.

"Tā ir ārkārtas situācija Ķīnā, bet vēl nav kļuvusi par globālu veselības ārkārtas situāciju," reportieriem Ženēvā paziņoja WHO vadītājs Tedross Adanoms Gebrejesuss.

Volstrītas indekss "Nasdaq Composite" pieauga līdz jaunam rekordam un palielinājās arī indekss "Standard & Poor's 500", bet indekss "Dow Jones Industrial Average" nedaudz samazinājās.

"Mēs sākām ar kritumu no rīta, jo Ķīna noteica dažādu pakāpju karantīnu pilsētām," sacīja LBBW analītiķis Karls Heilings. "Un tad akcijas atkopās pēc tam, kad WHO nepasludināja lielāku krīzi par to, kāda tā ir," viņš piebilda.

Londonas, Frankfurtes un Parīzes biržu indeksi saruka par vismaz 0,7%.

"Ķīnas svarīgums vispārējā globālās apgādes ķēdē un fakts, ka tā ir milzīgs eksporta tirgus daudzām valstīm (..) šoreiz paver nelabvēlīgāku globālu iznākumu," piezīmē klientiem atzina "AxiCorp." galvenais tirgus stratēģis Stīvens Iness.

Naftas cenas samazinājās par vismaz 1,5%.

"Ņemot vērā Ķīnas svarīgumu naftas pieprasījumam un to, ka uzliesmojums notiek pašmāju ceļošanas sezonas buma laikā, [uzliesmojuma] laiks ir sevišķi nelabvēlīgs," sacīja Iness.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien kritās par 0,1% līdz 29 160,09 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" pieauga par 0,1% līdz 3325,54 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,2% līdz 9402,48 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien kritās par 0,9% līdz 7507,67 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 samazinājās par 0,9% līdz 13 388,42 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 saruka par 0,7% līdz 5971,79 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien kritās par 2,0% līdz 55,59 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 1,9% līdz 62,04 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās no 1,1093 līdz 1,1058 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,3142 līdz 1,3124 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 109,84 līdz 109,47 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 84,41 līdz 84,25 pensiem par eiro.