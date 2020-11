Jaunākais reitings: noskaidrotas pasaules dārgākās pilsētas

Iznācis ikgadējais "The Economist Intelligence Unit" veidotais dzīves dārdzības pētījums, kurā apkopota informācija par tām pilsētām, kurās dzīvošana izmaksā visdārgāk.

Tāpat kā pagājušajā gadā, un tikai otro reizi pētījuma vēsturē, pirmo vietu dala trīs pilsētas.

Iepriekšējos gados eirozonas pilsētas indeksā pārvietojušās gan uz augšu, gan leju, tomēr patlaban tendence ir nostabilizējusies, skaidro eksperti. Pēdējā gada laikā mērenais iekšzemes pieprasījums un zemās enerģijas cenas pasaulē ir turējušas inflāciju salīdzinoši zemā līmenī visā Eiropā. No 37 Eiropas pilsētām cenas sarukušas 31. Cenas Parīzē un Cīrihē kļuvušas salīdzinoši zemākas, Ženēva nokritusies par piecām vietām, savukārt Dānijas galvaspilsēta Kopenhāgena, kas pērn bija 7. vietā, vispār izkritusi no pirmā desmitnieka.

ASV dolāra izmaiņas šo gadu laikā veicinājušas vēl vienu tendenci – 15 no 16 sarakstā iekļautajām ASV pilsētām cenas ir augušas.

Ekonomisti skaidro, ka daudzas šī gada izmaiņas indeksā veicinājušas tieši valūtu vērtību izmaiņas. Arī Dienvidkorejas galvaspilsēta Seula no pirmā desmitnieka izkritusi valūtas kursa samazināšanās dēļ. Tāpat daži no lielākajiem kritumiem sarakstā saistīti ar vietējās valūtas vērtības kritumu. Kā piemērs ir Reikjavīka (no 15. vietas uz 29. vietu), Kasablanka (no 92. uz 106. vietu), Lusaka (no 114. vietas uz 127. vietu).

