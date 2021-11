Juhans Aguraiuja iecelts par Baltijas vecāko viceprezidentu 'Adven'/'Värmevärden' grupā

Juhans Aguraiuja (Juhan Aguraiuja) iecelts par Baltijas vecāko viceprezidentu "Adven"/"Värmevärden" grupā, savu jauno amatu ieņemot no 2022. gada 1. februāra. Aguraiuja uz "Adven"/"Värmevärden" grupu pārnāks no uzņēmuma "Danpower Eesti AS", informē kompānijā.

Viņa pašreizējā amatā kā izpilddirektoram "Danpower Eesti AS" – uzņēmumā, kurā Aguraiuja ir strādājis pēdējos deviņus gadus, viņš ir atbildīgs par uzņēmuma vispārējo vadību, kā arī tehnoloģiju un biznesa attīstību. Iepriekš viņš uzņēmumā ieņēma CTO (tehniskā vadītāja) amatu, un viņam ir arī daudzu gadu pieredze attīstības projektu vadībā.

Foto: Publicitātes foto

Aguraiuja pievienosies "Adven"/"Värmevärden" 2022. gada 1. februārī, un pirmajās nedēļās viņš iepazīsies ar jaunajiem kolēģiem Baltijā un citviet, kā arī apmeklēs uzņēmuma objektus un tiksies ar klientiem.

"Adven"/"Värmevärden" grupas izpilddirektors Anderss Eriksons (Anders Ericsson) norāda, ka uzņēmumā strādā vairāk nekā 520 cilvēku. Tas darbojas Ziemeļvalstīs un Baltijā, kā arī meklē iespējas jaunajos tirgos.