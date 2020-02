"Būt notikumu centrā – tur, kur notiek bizness." Tas bija viens no Mikus Opelta (31) galvenajiem apsvērumiem, abiem ar brāli Madaru sava uzņēmuma "Giraffe360" galveno – klientu apkalpošanas un vadības – biroju pārceļot no Latvijas uz Londonu, vienu no lielākajiem nekustamā īpašuma tirgiem pasaulē. Tas notika 2017. gadā, kad referendums par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības (ES) jau bija noticis. Brāļi Opelti lēma iepriekš izvēlēto kursu nemainīt. Kā nu jau notikušais "Brexit" varētu ietekmēt viņu biznesu, kas joprojām notiek ciešā sasaitē ar Latviju kā ES dalībvalsti, lūkoja noskaidrot portāls "Delfi".

Jau esam vēstījuši, ka "Giraffe360" ir startapa uzņēmums, kas pērnā gada sākumā saņēma 1,1 miljonu eiro lielu finansējumu otrajā finansēšanas kārtā, kuru vadīja riska kapitāla fonds "Change Ventures". Finansējums uzņēmējiem bija nepieciešams, lai laistu tirgū nākamās paaudzes "Giraffe360" tehnoloģiju un paplašinātu uzņēmējdarbību Lielbritānijā un Eiropā.To, ka uzņēmums ir neliels, kā priekšrocību "Brexit" sakarā izceļ arī Mikus Opelts, taču par to nedaudz vēlāk.

Uzņēmuma "Giraffe360" bizness lielā mērā ir atkarīgs no nekustamā īpašuma tirgus, un, lai arī uzņēmumam ir klienti 18 valstīs, to vairākums ir tieši Lielbritānijā. Uzņēmuma piedāvājuma pamatā ir īpašuma 3D skenēšanas tehnoloģija, kas, kā norāda uzņēmums, ļauj nekustamā īpašuma nozarei pacelt īpašumu apskati virtuālās realitātes pieredzes līmenī.

"Brexit" gaidās britu presē bija vairāki stāsti par lielām kompānijām, kas sava biznesa centrus pārcēlušas no Lielbritānijas uz Īriju vai Vāciju. Mikus pagaidām savā ikdienā nav novērojis tādus stāstus piepildāmies dzīvē.