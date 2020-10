Ķīna vēlas dominēt elektroauto tirgū

Nākotnē lielu elektroauto tirgus pīrāga daļu varētu iekarot Ķīna, ja vien ASV auto ražošanas nozare nākamo gadu laikā nepiedzīvos izmaiņas, raksta “CNBC”.

Protams, Kalifornijā bāzētā "Tesla" līdz šim ir guvusi popularitāti elektroauto tirgū, taču Pekinas atbildīgo institūciju īstenotā politika veicinājusi vairāku konkurentu attīstību Ķīnā, kas ir pasaules lielākais automašīnu tirgus. Septembrī elektroauto un citu ar atjaunojamo enerģiju strādājošo automašīnu pārdošanas apjomi sasnieguši rekordu. Pat "Tesla" pērn Ķīnā atvēra jaunu ražotni, un plāno šajā valstī ražotās automašīnas pārdot Eiropā.

Ķīna ir pasaules lielākais auto tirgus – 2019. gadā automašīnu pārdošanas apjomi sasniedza 28 miljonus, taču valsts eksportējusi tikai aptuveni miljonu automašīnu, turklāt lielākoties uz jaunattīstības valstīm. Liela daļa Ķīnas auto zīmolu nav zināmi attīstītajos tirgos, un ārvalstu autoražotāji lielākoties izmanto Ķīnas ražotnes, lai izgatavotu automašīnas vietējam tirgum, nevis eksportam, taču tagad vērojama tendence, ka ārvalstu autoražotāji sāk izmanto valsti kā elektroauto eksporta starta platformu.

Tāpat patlaban Ķīnas ražotāji aizņem būtisku elektroauto detaļu tirgus daļu, kas ir nozīmīgs faktors. Seši lielākie akumulatoru ražotāji strādā Āzijas reģionā, lēš "UBS".

"Mēs lēšam, ka nākamo piecu gadu laikā Ķīnas spēlētāji, kas pārstāv elektroauto tirgu, agresīvi iekaros ārvalstis," prognozē "UBS" analītiķi. "Ķīnā izejmateriāli maksā lētāk nekā citur. Ja šī priekšrocība saglabāsies, Ķīna varētu gūt pārsvaru pār citu valstu spēlētājiem," viņi norāda.

"Ķīnas izvirzīšanās elektroauto segmenta līderpozīcijās var tai piešķirt līdera pozīcijas elektrisko automašīnu tirgū visā pasaulē," uzskata "IHS Markit" viceprezidents Jergins. "Acīmredzot Ķīnai EV ir svarīgi ne tikai naftas pieprasījuma un piesārņojuma dēļ, bet arī, lai stiprinātu konkurenci," viņš saka.

Viena no pazīmēm, cik tālu priekšā pārējām valstīm elektroauto tirgus attīstībā ir Ķīna, ir augošais litija-jonu akumulatoru ražotņu skaits. No kopumā 142 megaražotnēm, kas patlaban tiek celtas pasaulē, 107 atrodas Ķīnā, un tikai deviņas – ASV.

"Gandrīz ikviens autoražotājs elektrifikāciju transporta nozarē uztver nopietni, un veic ievērojamas investīcijas tehnoloģijās," teikts "Securing America's Future Energy" apskatā "The Commanding Heights of Global Transportation". Nākamajos 5-10 gados autoražotāji investēs 300 miljardus ASV dolāru elektroauto attīstībā un ražošanā. Paredzams, ka gandrīz puse no šīm investīcijām tiks veiktas Ķīnā, tādējādi norādot virzienu, no kura būs pieprasījums.