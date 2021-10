Ķīnas elektroauto ražotājs izgatavojis lidojošu automašīnu

Ķīnas elektrisko transportlīdzekļu ražotāja "Xpeng" saistītais uzņēmums "HT Aero" paziņojis, ka izveidojis lidojošu automašīnu, kas var braukt arī pa ceļu, raksta "CNBC".

Kompānija informējusi, ka plāno laist tirdzniecība automašīnu jau 2024. gadā. Tāpat uzņēmums skaidrojis, ka līdz tam laikam auto dizains var mainīties.

Automašīnai būs propelleri, un tas būs aprīkots ar dažādiem drošības līdzekļiem, tostarp, izpletņiem.

Uzņēmums nupat piesaistījis pusmiljardu ASV dolāru no investoriem, tostarp, no augsta līmeņa riska kapitāla kompānijām.

Lidojošās automašīnas patlaban gūst lielu autoražotāju un jaunuzņēmumu uzmanību, taču pastāv daudzi izaicinājumi, ar ko saskaras to izgudrotāji, lai šādas automašīnas būtu iespējams tirgot plašākam lokam, piemēram, regulējums un drošības jautājumi.

Pioneering the future of mobility. @HTAeroOfficial unveils design of the next-gen flying car, showcasing fly-drive conversion. #XPengTechDay #FlyingCars #eVToL pic.twitter.com/MerffF5KbL