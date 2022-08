Klaipēdas LNG terminālis plāno piešķirt divas trešdaļas daļu regazifikācijas jaudas lielajiem patērētajiem

Lietuvas valstij piederošais naftas un sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) operators "Klaipedos nafta" cer no nākamā gada pāriet uz jaunu darbības modeli, kad divas trešdaļas regazifikācijas jaudas uz pieciem līdz desmit gadiem tiek piešķirtas četriem patērētājiem, kurus varētu izraudzīties septembrī.

Lielajiem patērētājiem tiktu piešķirtas 24 teravatstundas (TWh) LNG regazifikācijas jaudas, bet pārējo jaudu piedāvātu ikgadējā vai dienas procedūrā, informēja "Klaipedos nafta" komercdirektors Mindaugs Naviks.

"Patiesībā ilgtermiņā vajadzētu piešķirt divas trešdaļas jaudas," viņš teica žurnālistiem Klaipēdā.

Kā stāstīja Naviks, tāds modelis palīdzētu garantēt gāzes piegāžu stabilitāti reģionā, jo "gan mēs, gan patērētāji varēs detalizētāk plānot nākotni, un ar regulāriem patērētājiem ir vieglāk strādāt".

LNG terminālis uz jauno darbības modeli varētu pāriet no nākamā gada sākuma un patērētāji, kuriem tiks piešķirtas ilgtermiņa jaudas, būs zināmi septembrī, informēja "Klaipedos nafta" regulētās darbības vadītājs Vaidots Bručkus.

"Piešķiršana sāksies 5.septembrī un potenciālajiem patērētājiem būs desmit dienas pieteikuma iesniegšanai. Prioritāte tiks piešķirta pēc apmēra un jaudas piešķīruma ilguma, un, ja prasītā jauda ir lielāka par terminālī pieejamo, mēs cita starpā varētu izmantot principu, "kurš pirmais ierodas, pirmais tiek apkalpots," viņš klāstīja.

Tāpat tiks vērtētas pieteikuma iesniedzēju finansiālās iespējas, ar esošajām sankcijām saistītie aspekti, pieteikuma iesniedzēju darbība reģionā, informācija par LNG kravu izcelsmi un zināšanas pa LNG tirgu.

Kopš darbības sākuma 2014.gada decembrī Lietuvas LNG terminālim Klaipēdas ostā ir bijuši astoņi patērētāji no Baltijas valstīm, Norvēģija un Polijas. To vidū ir Lietuvas minerālmēslojuma ražotājs "Achema", kas no septembra plāno uz laiku pārtraukt darbību.

Lielās LNG kravas terminālis saņem tikai kopš šā gada 24.februāra.

2022.gadam Klaipēdas termināli rezervētās regazifikācijas jaudas pārsniedz 28 TWh.