Kompāniju peļņai mazinās bažas par koronavīrusa izplatīšanos, biržu indeksiem nedaudz kāpjot

ASV un Eiropas biržu indeksi trešdien pārsvarā pieauga, jo "Apple" un vairāku citu uzņēmumu labi peļņas rādītāji mazināja bažas par Ķīnas koronavīrusa izplatīšanos, kuras dēļ vairākas aviosabiedrības apturējušas reisus uz Ķīnu.

ASV Federālā rezervju sistēma (FRS), kā jau bija gaidāms, nemainīja procentlikmes. FRS vadītājs Džeroms Pauels sacīja, ka ir pamats "piesardzīgam optimismam" par globālās ekonomikas perspektīvu, bet "nekas no tā nav garantēts", jo turpinās neskaidrības, tostarp par šī vīrusa uzliesmojuma ietekmi.

"Apple" otrdien ziņoja par rekordaugstiem ceturtā ceturkšņa ieņēmumiem 91,8 miljardu ASV dolāru apmērā, ko nodrošināja viedtālruņu "iPhone" noieta pieaugums. "Apple" vadītājs Tims Kuks tomēr pauda pesimismu par koronavīrusa izplatīšanos Ķīnā, kas šim uzņēmumam ir svarīgs tirgus un piegādātājs.

"Tirgi turpinās būt ļoti nestabili [vīrusa radītās] neskaidrības dēļ, un svārstības nemitēsies, līdz mums būs skaidri pierādījumi par vīrusa apsīkumu," sacīja "CEB International Investment" analītiķis Banijs Lams.

"Boeing" akcijas cena pieauga par 1,7%, "General Electric" akcijas cena kāpa par 10,3% pēc negaidīti labas ceturtā ceturkšņa peļņas, bet "Starbucks" akcijas cena kritās par 2,1% pēc paziņojuma, ka tā slēgusi pusi no saviem veikaliem Ķīnā koronavīrusa dēļ.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien pieauga par mazāk nekā 0,1% līdz 28 734,45 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,1% līdz 3273,40 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,1% līdz 9275,16 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien pieauga par mazāk nekā 0,1% līdz 7483,57 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 palielinājās par 0,2% līdz 13 345,00 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 kāpa par 0,5% līdz 5954,89 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien kritās par 0,3% līdz 53,33 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 0,5% līdz 59,81 dolāram par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien kritās no 1,1022 līdz 1,1005 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,3028 līdz 1,3013 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 109,15 līdz 105,04 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 84,61 līdz 84,57 pensiem par eiro.