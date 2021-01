Konteineru trūkums palielina preču sūtīšanas izmaksas no Ķīnas par 300%

Konteineru sūtīšanas izmaksas pasaulē strauji pieaugušas, jo kompānijām nākas gaidīt nedēļām, kamēr atbrīvosies konteineri, tādēļ tās ir gatavas pārmaksāt, lai tos dabūtu, raksta "CNBC".

Šī situācija ir palielinājusi preču sūtīšanas izmaksas un sūtījumu kavēšanos no Ķīnas.

"Ikea" Singapūras pārstāvji situāciju nodēvējuši par globālo transporta krīzi un lēš, ka 850 no 8500 produktu ietekmē piegādes kavēšanās. Savukārt Ķīnas tehnoloģiju giganta "Alibaba" loģistikas kompānija "Cainiao" pagājušajā nedēļā nāca klajā ar jaunu konteineru rezervēšanas sistēmu, reaģējot uz to trūkumu pasaulē.

Problēmas iemesls ir pandēmija un nevienmērīgā pasaules ekonomikas atveseļošanās. Šīs problēmas visvairāk ir jūtamas Āzijā, taču ietekme jūtama arī citās pasaules daļās. Nozares eksperti skaidro, ka izmisušās kompānijas gaida konteinerus nedēļām un ir gatavas maksāt par tām paaugstinātu maksu, kas liek kopējām transportēšanas izmaksām būtiski pieaugt.

Situāciju izjūt ikviens, kuram nepieciešams transportēt preces no Ķīnas, bet īpaši to izjūt interneta tirdzniecības kompānijas un pircēji, kuriem var nākties maksāt paaugstinātu maksu par preču piegādi.

Decembrī kravas sūtīšanas izmaksas no Āzijas uz Ziemeļeiropu bija par 264% augstākas nekā pirms gada, lēš 'Resilience36" eksperts Mirko Voiciks. Savukārt maršrutā no Āzijas uz ASV Rietumu krastu izmaksas gada laikā pieaugušas par 145%. "Redwood Logistics" vadītājs Marks Jīgers lēš, ka pārvadājumu likmes no Ķīnas uz ASV un Eiropu ir augušas par 300%. Viņš informējis, ka spot likmes patlaban ir līdz pat 6000 dolāru augstas, salīdzinot ar ierasto cenu - 1200 dolāru.

Kaut arī likmes no ASV ir pieaugušas, situācija nav tik dramatiska, uzsvēris Jīgers. "Ķīna ir ļoti agresīva, cenšoties dabūt savus tukšos konteinerus atpakaļ, tādēļ ASV eksportētājiem ir grūti dabūt konteinerus," viņš skaidrojis, piebilstot, ka 3 no 4 konteineriem no ASV uz Āziju tiek transportēti tukši.

Konteineru trūkums Āzijā ir novedis pie krīzes daudzās Eiropas valstīs, tostarp, Vācijā, Austrijā un Ungārijā, jo konteineru pārvadātāji pēc iespējas ātrāk cenšas aizgādāt konteinerus uz Āziju, skaidrojis Voiciks.

Iemesli, kādēļ šāda situācija ir radusies, ir vairāki, piemēram, Ķīna uz ASV un Eiropu nosūta daudz vairāk konteineru nekā pretējā virzienā, kā arī Ķīnas ekonomika ir atguvusies daudz ātrāk nekā citu reģionu ekonomikas, un konteineri nespēj atgriezties reģionā pietiekami ātri.