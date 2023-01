Kopš Maska uznāciena 'Twitter' atstājuši 80% darbinieku

Sociālā tīkla uzņēmumu "Twitter" ir atstājuši 80% darbinieku, kopš par šī uzņēmuma īpašnieku kļuva miljardieris Īlons Masks, ziņoja ASV telekanāls CNBC, atsaucoties uz "Twitter" iekšējo ierakstu datiem.

Pirms Maska atnākšanas uzņēmumā bija aptuveni 7500 darbinieku, bet tagad tur strādā apmēram 1300 cilvēku, no kuriem mazāk nekā 550 ir pilna laika inženieri.

Masks arī piesaistījis darbam "Twitter" apmēram 130 cilvēku no citiem saviem uzņēmumiem, tai skaitā no "Tesla", "SpaceX" un "The Boring Co.".

Kāds bijušais "Twitter" inženieris atzina, ka uzņēmumā palikušie inženieri ir ļoti noslogoti un viņiem būs grūti nodrošināt sociālā tīkla darbību, kad tam tiks pievienoti jauni produkti.

"Twitter" uzticības un drošības komanda, kas izsaka ieteikumus par sociālā tīkla politiku, dizainu un produktu izmaiņām ar mērķi garantēt visu lietotāju drošību, ir samazināta līdz mazāk nekā 20 pilna laika darbiniekiem.

Sociālā tīkla iekšējie ieraksti liecina, ka "Twitter" ir arī aptuveni 1400 nestrādājošu darbinieku, kas vēl saņem atalgojumu, bet kuru atgriešanās bijušajā darbā vairs nav gaidāma.

"Twitter" Maska vadībā ievērojami samazināja darbinieku skaitu gan ar masveida atlaišanām, gan ar pārmaiņām, kas pamudināja daudzus aiziet. Viena no šīm pārmaiņām bija atteikšanās no attālinātā darba, kas tika ieviests iepriekšējā "Twitter" vadītāja Džeka Dorsija laikā.