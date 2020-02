Koronavīruss nogāž pasaules finanšu tirgus

Pirmdien, 24. februārī, "Dow Jones Industrials" indekss krities par vairāk nekā 800 punktiem dažu minūšu laikā pēc tirgus atvēršanas, ziņo "Reuters". Investori pievērsās drošākiem aktīviem pēc tam, kad pieauga koronavīrusa gadījumu skaits ārpus Ķīnas, bažījoties par lielāku ietekmi uz globālo izaugsmi.

"S&P 500" indekss nokritās zem tā 50 dienu slīdošā vidējā rādītāja, bet tā saucamais "blue-chip" "Dow" noslīdēja zem tā 100 dienu slīdošā vidējā rādītāja.

"Dow Jones Industrial Average" kritums bija 589,48 punkti jeb 2,03%, tirgus atveroties pie atzīmes 28 402,93.

"S&P 500" tika atvērts zemāk par 80,14 punktiem jeb 2,40%, sasniedzot 3 257,61. "Nasdaq Composite" noskanot atvēršanās zvanam samazinājās līdz 388,15 punktiem jeb par 4,05% līdz 9188,44.

"Bloomberg" norāda, ka risks palielinājās, kad epidēmija izplatījās vairāk nekā 30 valstīs, piemēram, Dienvidkoreja ziņoja par infekcijas gadījumu pieaugumu, savukārt Itālija noslēgusi 50 000 cilvēku teritoriju netālu no Milānas. Finansisti un centrālo banku vadītāji šajā nedēļas nogalē brīdināja par vīrusa radītājiem negatīvajiem riskiem globālajai izaugsmei.

Koronavīrusa krīzes saasināšanās finanšu tirgos radījusi milzīgu spiedienu. Kritums, kas sākās svētdien ar akciju fjūčersiem, turpinājās Āzijas un Eiropas sesijā, bet tagad ir sasniedzis ASV "blue-chip" kompānijas. Daži no dienas lielākajiem zaudētājiem ir tādi pazīstami vārdi kā "Apple", "Google" un "Tesla", to vērtība samazinājās par aptuveni 5%, ziņo "Yahoo Finance".

Vienlaikus analītiķi neuzskata, ka pašreizējais kritums būs ilgs. "Invesco" Braiens Levits pirmdien sacīja "Yahoo Finance", ka pašreizējais kritums neizraisīs ilgu lejupslīdi. "Šogad atgriezīsimies ekonomiskās aktivitātes stabilizēšanas."

U.S. stocks plunge at the open https://t.co/PpsIEy8ick pic.twitter.com/4MqlTj3mQp