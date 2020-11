Krievijā atrasts dimants izsolē pārdots par 26,6 miljoniem dolāru

Izsoļu namā "Sotheby's" par 26,6 miljoniem ASV dolāru pārdots ārkārtīgi rets sārtais dimants, kas atrasts Krievijā, raksta ārvalstu mediji.

Izsoļu nama sākotnējās aplēses liecināja, ka ovālais dārgakmens, kas nodēvēts par "The Spirit of the Rose", varētu tikt izsolīts cenas diapazonā 23-38 miljoni dolāru. Dimanta sākumcena bija 16 miljoni dolāru, taču tā pieauga līdz 21 miljonam dolāru plus komisijas maksa.

Dimantu solītājs iegādājies pa tālruni, taču viņš vēlējies palikt anonīms.

Juvelierizstrādājumu eksperts Benuā Repellins, kurš vadīja pārdošanu, sacījis, ka šī ir rekordcena šāda tipa dimantam, kas pārdots izsolē.

14,83 karātu dimants ir lielākais šādas krāsas dimants, kas līdz šim izsolīts. Dimants nosaukts par godu Krievijas baleta iestudējumam.