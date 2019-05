Krievijas aviosabiedrība uzsākusi tiešos regulāros kravas reisus no Ķīnas uz Latviju

Krievijas "Volga-Dnepr Group" koncernā ietilpstošais gaisa pārvadātājs "Atran Airlines" ir uzsācis pirmos Baltijā regulāros tiešos kravas reisus no strauji augošā Ķīnas tehnoloģiju centra un e-komercijas mājvietas Handžou uz lidostu "Rīga", informē gaisa pārvadātājs.

"Atran Airlines" veiks lidojumus maršrutā Handžou – Rīga katru ceturtdienu ar gaisa kuģi "Boeing 737-800BCF", nodrošinot vairāk nekā 23 tonnu kravas kapacitāti Ķīnas "Alibaba Group" e-komercijas sūtījumu loģistikas uzņēmumam "Cainiao Network".

Jaunais maršruts ir vēl viens solis sadarbības veicināšanā starp "Volga-Dnepr Group" un "Cainiao Network", īstenojot Saprašanās memorandu, kas tika parakstīts 2018. gada beigās ar mērķi nostiprināt "Volga-Dnepr Group" pozīcijas pārrobežu pārvadājumu tirgū un kopīgi veidot globālu viedo tehnoloģiju loģistikas tīklu, lai apmierinātu augošo pieprasījumu pēc e-komercijas pārvadājumiem, norāda "Atran Airlines".

"Handžou – Rīgas maršruta atklāšana ir kopīgas sadarbības rezultāts, analizējot pieaugošo pieprasījumu pēc pārrobežu sūtījumiem un meklējot labāko piedāvājumu patērētājiem. "Atran Airlines" piedāvās kravas savienojumu starp Jandzi upes deltas reģiona lielāko pilsētu Hangdžou un Rīgu, kas nodrošina savienojamību gan ar Krievijas, gan Eiropas Savienības tirgiem. Papildus tam mūsu klienti novērtēs iknedēļas gaisa kravu pārvadājumus no Rīgas uz Maskavu (Vnukovo) ar tālāku iekšzemes un NVS valstu savienojumu iespēju," norāda "Atran Airlines" ģenerāldirektors Dmitrijs Obsharovs.

„"Cainiao" attīsta pārrobežu loģistikas pakalpojumus tirgotājiem, zīmoliem un patērētājiem. Mēs esam priecīgi sadarboties ar "Atran Airlines", izmantojot tās kravas pārvadājumu kapacitāti, lai nodrošinātu efektīvu pārrobežu piegādi," skaidro "Cainiao Global" ģenerāldirektors Džeimss Zhao (James Zhao).

"Līdz ar "Atran" ienākšanu lidosta "Rīga" ir kļuvusi par pirmo Baltijas lidostu, no kuras tiks veikti tiešie regulārie e-komercijas kravu pārvadājumi no Ķīnas. Tas sniedz nenovērtējamas iespējas gan uzņēmējiem, gan Baltijas valstu reģiona un Ķīnas ekonomiskajai sadarbībai kopumā, īpaši ņemot vērā to, ka "Atran" nodrošinās arī savienojumu ar Krieviju, tādējādi sniedzot jaunas iespējas Baltijas valstu eksportētājiem. Šī programma nebūtu iespējama bez visu pušu aktīva un produktīva kopdarba, tāpēc vēlos pateikties gan gaisa pārvadātājam, gan Latvijas Pastam, gan valsts iestādēm, it īpaši Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldei, par efektīvu sadarbību programmas ieviešanā un īstenošanā," norāda lidostas "Rīga" valdes priekšsēdētāja Ilona Līce.

Gaisa kravu pārvadātājs "Atran Airlines", kura flotē ir gaisa kuģi "Boeing 737-400SF" un "Boeing 737-800BCF", paplašina savu maršrutu tīklu un floti, lai attīstītu gaisa savienojumus pieaugošo e-komercijas pārvadājumu pieprasījuma starp Ķīnu un Krieviju nodrošināšanai.