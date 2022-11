Krievijas ienākumi no fosilo degvielu eksporta zemākajā līmenī kopš Ukrainas kara sākuma

Krievijas ienākumi no fosilo degvielu eksporta oktobrī nokritušies līdz zemākajam līmenim kopš uzbrukuma sākuma Ukrainai, trešdien paziņoja vides pētījumu grupa "Centre for Research on Energy and Clean Air" (CREA).

CREA apkopotie dati liecina, ka Krievija ar fosilo degvielu eksportu oktobrī nopelnījusi aptuveni 21 miljardu eiro, kas ir par 7% mazāk nekā septembrī.

Tikmēr ienākumi no eksporta uz Eiropas Savienību (ES) šajā periodā sarukuši par 14% un veidojuši 7,5 miljardus eiro, kas ir zem līmeņa, kāds tika reģistrēts pirms kara sākuma.

Pašlaik spēkā esošie ES lēmumi par sankcijām Krievijai paredz, ka jēlnaftu un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas ES no Krievijas var importēt līdz 5.decembrim, bet citu pārstrādāto naftas produktu imports var turpināties līdz 5.februārim.

Vienlaikus CREA norāda, ka Krievijas naftas nonākšanai Eiropā izveidojies jauns maršruts caur Turciju, kas kopš Ukrainas kara sākuma februāra izskaņā palielinājusi Krievijas jēlnaftas importu.

Tad nafta tiek pārstrādāta Turcijā, kuras pārstrādāto naftas produktu eksports uz ES un ASV septembrī-oktobrī salīdzinājumā ar jūliju-augustu pieaudzis par 85%.