Krievijas šantāža: trešdien apturētas gāzes piegādes Polijai un Bulgārijai

Krievijas enerģētikas kompānija "Gazprom" trešdien, 27. aprīlī, ir paziņojusi, ka apturējusi gāzes piegādes Bulgārijai un Polijai, jo tās nav norēķinājušās par gāzi rubļos, kas līdz šim ir bargākā Kremļa reakcija uz Rietumu noteiktajām sankcijām par iebrukumu Ukrainā, vēsta "Reuters". Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena nodēvējusi to par Krievijas mēģinājumu šantažēt Eiropu ar gāzes piegādēm.

Polija un Bulgārija ir pirmās valstis, kurām Eiropas galvenais dabasgāzes piegādātājs pārtraucis gāzes padevi kopš 24. februāra Krievijas iebrukuma Ukrainā, kurā gājuši bojā tūkstošiem cilvēku, vēl miljoniem cilvēku nācies pamest savas mājas un radušās bažas par plašāku konfliktu.

""Gazprom" ir pilnībā apturējis gāzes piegādes "Bulgargaz" (Bulgārija) un "PGNiG" (Polija), jo nav veikti maksājumi rubļos," teikts "Gazprom" paziņojumā.

Polijas valstij piederošais uzņēmums "PGNiG" apstiprināja, ka gāzes piegādes no "Gazprom" ir pārtrauktas, taču norādīja, ka uzņēmums joprojām apgādā savus klientus. Piegādes no "Gazprom" veido aptuveni 50% no Polijas patēriņa, bet valsts gāzes krātuves ir piepildītas 76% apjomā.

Bulgārijas gāzes tīkla operatora "Bulgartransgaz" izpilddirektors aģentūrai "Reuters" norāda, ka piegādes Bulgārijai joprojām notiek. Tāpat arī Ungārija un Austrija teic, ka gāzes piegādes ir normālas.

"Gazprom" arī brīdināja, ka pārtrauks tranzītu caur Poliju un Bulgāriju, kur iet cauruļvadi uz Vāciju, Ungāriju un Serbiju, ja gāze tiks ņemta nelegāli.

Savukārt Varšava un Sofija norāda, ka "Gazprom" piegādes apturēšana ir līguma pārkāpums.

Ukraina ir apsūdzējusi Krieviju Eiropas šantažēšanā, mēģinot sadalīt sabiedroto vienotību un karam Ukrainā turpinoties trešo mēnesi. Volodimira Zeļenska štāba priekšnieks Andrijs Jermaks teic, ka Krievija "sāk Eiropas gāzes šantāžu".

""Gazprom" paziņojums ir kārtējais Krievijas mēģinājums šantažēt mūs ar gāzi. Mēs esam gatavi šim scenārijam un plānojam koordinētu ES reakciju. Eiropieši var paļauties, ka esam vienoti un solidāri ar ietekmētajām dalībvalstīm," norāda Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena.

