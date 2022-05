Krievijas uzbrukumā iznīcināta Ukrainā vienīgā augu sēklu banka

Krievijas karaspēks Harkivā pilnībā iznīcinājis Ukrainā vienīgo augu sēklu banku, kurā glabājās vairāk nekā 160 000 dažādu augu sēklu un lauksaimniecības kultūru hibrīdu paraugu no visas pasaules, paziņojusi Ukrainas Augstākās radas Humanitārās un informācijas politikas komiteja.

Šāviņš trāpījis Ukrainas Nacionālās lauksaimniecības akadēmijas Vasilija Jurjeva vārdā nosauktā Augkopības institūta ēkai Harkivā, kur glabājās gadu desmitiem vāktas dažādu augu sugu sēklas. To vidū bija arī senas, retas un iznīkušas augu sugas no visas pasaules, no kurām daudzas vairs nebūs iespējams atjaunot.

"Ukrainas augu gēnu banka pārdzīvoja Otro pasaules karu, Harkivas okupāciju, bet nepārdzīvoja Krievijas iebrukumu," atzina Humanitārās un informācijas politikas komiteja.

Institūta galvenais pētnieks Serhijs Avramenko apliecināja, ka augu banka ir iznīcināta. "Sēklas tika īpaši glabātas, lai nākamās paaudzes tās varētu atjaunot," viņš teica savā kanālā vietnē "YouTube".

Pētnieks uzsvēra, ka sēklu paraugus no bankas pasūtīja dažādu valstu speciālisti, arī no Krievijas, lai selekcijā iegūtu konkrētam reģionam piemērotus augus.

Speciālists piebilda, ka iznīcināto paraugu vidū ir sēklas no augiem, kādi Eiropā un pasaulē vairs nav sastopami.