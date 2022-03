Krieviju pamet iecienītais botoksa un kosmētisko injekciju uzņēmums un medikamentu piegādātāji

Kopš Krievijas invāzijas Ukrainā simtiem uzņēmumu ir paziņojuši, ka uz laiku vai pavisam pārtrauc savu darbību Krievijā. Šo uzņēmumu vidū ir arī tādi medikamentu un skaistumkopšanas līdzekļu ražotāji kā "Eli Lilly", "Novartis" un "AbbVie", raksta ārvalstu mediji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Eli Lilly" apturējis nenozīmīgu medikamentu eksportu uz Krieviju, valstī saglabājot darbības, kas saistītas ar vēža un diabēta ārstēšanu, liecina kompānijas paziņojums. Uzņēmums apturējis investīcijas, reklāmas un jaunus klīniskos pētījumus Krievijā.

Uzņēmums "Eli Lilly" Krievijā strādā kopš 1989. gada. Saskaņā ar uzņēmuma sniegto informāciju Kriecijas tīmekļa vietnē, uzņēmums pārdod medikamentus arī citām slimībām, piemēram, osteoporozei un garīgiem traucējumiem.

Tāpat uz laiku valstī darbību apturējis uzņēmums "AbbVie", kas piegādāja valstī iecienītās botoksa un citas kosmētiskās injekcijas.

Vēl viens diabēta medikamentu piegādātājs "Novo Nordisk" paziņojis, ka darīs visu iespējamo, lai saglabātu piegādes gan Ukrainā, gan Krievijā.

"Mēs esam apturējuši mārketinga un kliniskās investīcijas Krievijā, un koncentrējam savus centienus, lai palīdzētu vietējiem darbiniekiem un nodrošinātu, ka vairāk nekā 650 000 pacientu var turpināt ārstēšanu ar mūsu nozīmīgākajiem medikamentiem," sacījis "Novo Nordisk" pārstāvis, uzsverot, ka šo darbību nodrošināšanai turpina strādāt uzņēmuma rūpnīca Krievijā.

Atšķirībā no citām nozarēm, šo uzņēmumu pilnīga darbības apturēšana vai iziešana no tirgus no humanitārā viedokļa nav risinājums, tādēļ tās valstī saglabājušas vitāli svarīgās funkcijas.