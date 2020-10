Kruīza kuģi pārvērš par biroju

Reaģējot uz pandēmijas dēļ ieviestajiem ierobežojumiem kruīza kuģu darbībai, kompānija "Ocean Builders" nolēmusi vienu saviem kruīza kuģiem pārvērst peldošā biroju ēkā, raksta "Business Insider".

Par biroju plānots pārvērst 30 gadus vecu kruīza kuģi, kas agrāk kursēja ar nosaukumiem "Regal Princess" un "Pacific Dawn". Tagad tas tiks pārdēvēts par "Ms Satoshi", par godu Japānas kriptovalūtas dibinātājam Satoši Nakamoto.

"Ocean Buildes" līdz šim vairāk bijusi pazīstama ar savām peldošajām mājām cilvēkiem, kas pastāvīgi vēlas uzturēties jūras vidū.

Kuģa kajītes plānots piedāvāt dažādiem tehnoloģiju jomas profesionāļiem, kuri var strādāt no jebkuras vietas, "digitālajiem nomadiem", "YouTube" influenceriem, jaunuzņēmumiem un citiem.

""MS Satoshi" būs uz biznesu vērsta vide, uz kuru būs iespējams pārvietot savu esošo biznesu vai dibināt jaunu galveno biroju, vai arī sākt jaunu biznesu, šeit būs uzņēmējus atbalstoša vide," norāda "Ocean Builders".

Patlaban tiek veikta kruīza kuģa pārveide atbilstoši dzīvošanai, un pēc tam tas 777 kajītēs varēs uzņemt vairāk nekā 2000 cilvēkus.

Rezervācijas pirmajām 100 telpām būs pieejamas, sākot no 5. novembra. Pircēji iegādāsies pilnas kajītes īpašumtiesības, un maksās mēneša maksu, lai segtu operatīvās izmaksas. Sākotnēji lēstā mītnes cena svārstās diapazonā starp 25 tūkstošiem un 50 tūkstošiem ASV dolāru, un telpas varēs sākt apdzīvot, sākot no 2021. gada janvāra. Kuģis tiks noenkurots netālu no Panamas krastiem.

Kruīza kuģa iemītniekiem būs pieejami trīs restorāni, sulas bārs, divas kafejnīcas, trīs bāri, arī fitnesa zāle, peldbaseins, ūdens atrakcijas parks un kinoteātris.