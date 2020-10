Latvieši ir otra ekonomiski sekmīgākā grupa ASV nacionālo minoritāšu vidū

Manā redzes laukā nonāca grāmata "Miljonārs blakus durvīs" (The Millionaire Next Door: The Surprising Secrets of America's Wealthy, 1996,Thomas J.Stanley). Grāmatā atradu analīzi par ekonomiski veiksmīgākajām nacionālajām minoritātēm ASV. Pirmajā vietā ir ebreji, bet otrajā vietā – latvieši! Man ir daudz ebreju draugu, un viņu kopiena, kas ir tik sekmīga, ļoti intensīvi strādā un darbojas kopā, izvēlas biznesā sadarboties ar ebreju minoritātes pārstāvjiem, tādā veidā viens otru atbalstot. To pašu mēs varam redzēt arī citu nacionālo grupu ietvaros, it īpaši, ja runa ir par Āzijas tautu pārstāvjiem – viņi patiesi darbojas kopā un atbalsta savas nācijas biznesus.

Un te nu mēs esam – latvieši, kas ir diezgan lieli individuālisti un par biznesu savā starpā nerunā, bet tomēr esam otrajā vietā ekonomisko panākumu rangā.

Liekas, ka tā ir tāda kultūras tradīcija. Kā panākt, lai latvieši sarunājas par biznesu un darba lietām savā starpā?

Man radās doma šīs neformālās "biznesa pusdienas" pārvērst par plašu latviešu tīklošanās organizāciju, lai mēs varētu sarunāties par biznesu, atrast latviešu uzņēmumus, profesionāļus un palīdzēt viens otram attīstīt mūsu biznesus. Man radās arī domubiedri – Andris Cukurs, Andris Velkme, Ēriks Kalniņš, Andrejs Johansons, Pēteris Freimanis, vēlāk pievienojās Ivars Slokenbergs. Mums bija cieša sadarbība ar Latvijas vēstniecību ASV un vēstnieku Andri Teikmani, kas mūs ļoti atbalstīja. Sākumā gribējām veidot tikai Čikāgas latviešu tirdzniecības palātu, bet vēstnieks Teikmanis ierosināja veidot Latvijas tirdzniecības palātu visas Amerikas mērogā, un mēs, protams, piekritām. 2017. gada oktobrī tika nodibināta Latvijas tirdzniecības palāta Amerikā (LTPA vai Latvian American Chamber of Commerce (LACC)) ar mājas lapas adresi "www.latvianchamber.com". Jāpiebilst, ka šajā organizācijā mēs visi strādājam brīvprātīgi, ziedojot savu laiku un zināšanas bez atlīdzības.

Pirmais lielais pasākums bija biznesa forums Čikāgā "Spotlight Latvia 2017", ko rīkojām sadarbībā ar Latvijas vēstniecību ASV, Latvijas Goda konsulu Čikāgā Robertu Blumbergu, Amerikas latviešu apvienību (ALA), un mums bija plašs atbalsts arī no Čikāgas latviešu sabiedrības.

Foto: Publicitātes foto

ASV un Baltijas valstu biznesa samits 2018. gadā. No kr.: Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis, LTPA valdes loceklis Andris Velkme, Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis, LTPA prezidents Mikus Kīns.

Kā jūs raksturotu – ar ko nodarbojas Latvijas tirdzniecības palāta Amerikā?

Gribu uzsvērt, ka LTPA ir ļoti atvērta organizācija. Palātas galvenais mērķis ir atbalstīt tās biedru uzņēmumus, veicināt zināšanu apmaiņu un tirdzniecību, kā arī izveidot jaunus biznesa kontaktus. Palāta pārstāv Amerikas latviešu uzņēmējus, uzņēmējus no Latvijas, kas vēlas veidot un paplašināt savu darbību Amerikā, mēs arī palīdzam ASV kompānijām, kas grib darboties Latvijā. Esam sākuši ļoti veiksmīgi sadarboties ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) ASV pārstāvniecības vadītāju Tomu Zvidriņu, lai palīdzētu Latvijas uzņēmumiem ienākt Amerikas tirgū.

Mēs cenšamies izveidot arvien plašāku latviešu un latviešu izcelsmes profesionāļu tīklu, lai mēs varētu ieteikt viens otram labākos kontaktus, atrast vajadzīgus, noderīgus cilvēkus dažādās biznesa jomās. Ja jums vajag juristu – vērsieties pie latviešu izcelsmes jurista, ja jums vajag jebkura veida ārpakalpojumu – mums ir kontakti, mēs varam palīdzēt.

LTPA valde atrodas Čikāgā, atbilstoši iecerei, bet pārstāvji un atbalstītāji darbojas dažādās Amerikas pavalstīs. LTPA ir reģionālie direktori Bostonā, Ņujorkā, Mineapolē, Teksasā, Kolorado, Dienvidkalifornijā. Tomēr mēs gribētu reģionālo pārstāvju skaitu palielināt vismaz līdz piecpadsmit vai divdesmit cilvēkiem un grupām. Ļoti aktīva grupa izveidojās Denverā, kur darbojās Jānis Bergs, un tur notika otrais "Spotlight Latvia" forums 2018. gadā.

Kādi ir LTPA nākotnes plāni?

Esam sākuši domāt par atbalstu latviešu uzņēmumiem arī investīciju veidā. Mūsu pēdējais iecerētais projekts ir izveidot atbalsta fondu, kas varētu palīdzēt ar investīcijām tām latviešu kompānijām, kas vēlas darboties ASV. Jāpiebilst, ka mēs nebūsim biznesa inkubators, kas palīdz sākt darbu jaunuzņēmumiem. Mūsu mērķis ir atbalstīt stabilus uzņēmumus, kas vēlas paplašināt savu darbību Amerikas tirgū.

Mūsu nozīmīgākais gada notikums turpina būt Latvijas biznesa forums "Spotlight Latvia", kas bija ieplānots šī gada rudenī Losandželosā, bet tagad esam to pārcēluši uz 2021. gada septembri. Nākošo "Spotlight Latvia" plānojam rīkot Bostonā, jo LIAA, atver otru pārstāvniecību ASV Austrumu piekrastē, Bostonā, kas ir lieliski jaunumi! Bostonā aktīvi darbojas LTPA reģionālais direktors Lauris Lambergs, un ar viņu jau esam sākuši runāt par nākošo forumu.

Vēsturiski mums ir arī izcila sadarbība ar ALA. Lai gan ALA galvenie darbības virzieni ir latviskā kultūra un izglītība, tomēr mēs šajā sadarbībā pārstāvam latviešu sabiedrības biznesa intereses. Raugāmies uz priekšu, lai arvien veiksmīgāk sadarbotos ar Latvijas Goda konsuliem ASV, ar Pasaules brīvo latviešu apvienību, kā arī ar Amerikas – Latvijas tirdzniecības palātu Rīgā.