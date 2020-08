Latvieši jau priekšā – pandēmija pasaulē aktualizē šauru virtuālās industrijas nišu – e-apmācību

Kā jau tas dzīvē notiek, tā bija sagadīšanās. Satikās trīs draugi ar ideju veidot e-apmācības materiālus un nodibināja kompāniju. Ap 2010. gadu ekonomiskās krīzes laikā partneri nolēma pievērsties citām lietām, savukārt Latvijā bija ļoti maz uzņēmumu, kam uzņēmuma pakalpojumi varētu būt noderīgi. Sākās aktīvs darbs ārzemju tirgos, un tā tas eksports pamazām "aizgāja". Saruna ar Kārli Sproģi, uzņēmumu "Fastercourse" un "Novitus" dibinātāju un īpašnieku, vienu no e-apmācības celmlaužiem Latvijā.

Kārli, zinu, ka uzņēmums "Fastercourse" veido, rada un pārdod izglītības materiālus starptautiskā tirgū, bet – ko tas īstenībā nozīmē?

Jā, (Kārlis smejas) lielākai daļai cilvēku nav skaidrības, kas ir e-apmācības produkti. E-apmācībā ir jāatšķir divas lietas: viens ir saturs, un otrs – platforma. Platforma nozīmē interneta vietni, kurā var ielogoties, un tad parādās šis saturs, kas ir apmācības. Platforma bieži vien dod iespēju arī komunicēt ar citiem studentiem.

E-apmācībā satura pasniegšanas veids atšķiras no klātienes apmācībām – tikai "PowerPoint" vai "pdf" materiāli nederēs, tas ir pārāk garlaicīgi. Uzņēmumi meklē veidu, kā pasniegt saturu interaktīvā formā – tās ir spēles, testi, interaktīvi uzdevumi, vārdu sakot, kaut kas "klikšķināms". Mēs nākam ar savu piedāvājumu interaktīvam saturam – mēs varam to uzprogrammēt un izveidot mūsdienīgu dizainu. Mūsu sagataves (templates) domāti cilvēkiem, kas nav ne programmētāji, ne dizaineri, bet viņiem ir jāpasniedz vai jāiemāca kāds kurss, un viņi to grib izdarīt interaktīvā veidā. Mūsu sagatavēs cilvēki ieliek iekšā savas bildes, savu tekstu vienkāršā "copy-paste" formā, un tā ir iespējams ļoti ātri izveidot interaktīvu saturu. Mums ir pieejamas sagataves arī spēlēm, testiem un citiem iespējamiem interaktīvās darbošanās veidiem. Sagatavēs var ielikt visdažādāko saturu.

Uzņēmumi un jūsu individuālie klienti strādā daudzpusīgos virzienos, kas prasa dažāda veida apmācības. Vai ir izdevies izveidot kādu standartizētu, plus mīnus visiem derīgu apmācības modeli?

Jā un nē. Mums ir ap 2000 sagatavēm. Tas nozīmē, ka ir iespēja izvēlēties. Mēs saviem klientiem arī sakām, ka neesam speciālisti nevienā jomā, bet mēs spējam palīdzēt klātienes apmācību pārnest virtuālā vidē jebkurā nozarē. Mēs arī pārdodam savas darba stundas kā konsultanti. Vispirms intervējam savu klientu, izpētām viņa apmācības materiālus un tad izstrādājam interaktīvu kursu specifiski klienta vajadzībām. Tomēr tas nenozīmē, ka mums jābūt speciālistiem tieši mūsu klienta darbības nišā.

Vai, sadarbojoties ar lielajiem korporatīvajiem uzņēmumiem, nākas izstrādāt šādus e-apmācības kursus specifiski klienta pasūtījumam?

Parasti šādiem uzņēmumiem ir atsevišķs apmācību departaments, ar cilvēkiem, kas tur strādā. Viņi ir tie, kas nopērk mūsu sagataves vai pasūta e-apmācību kursa izstrādi, jo tā viņi var efektīvāk un ātrāk veikt savu darbu. Sagatave ietaupa laiku, un laiks ir nauda. Lielie uzņēmumi tradicionāli grib apmācību dizainā savu logo, savu zīmolu, un mēs nodrošinām, ka viņi paši var to mainīt pēc vajadzības.

Kas ir jūsu klienti Eiropas un Amerikas tirgos?

Var teikt, ka ir trīs veidu klienti: e-apmācības aģentūras, lielie uzņēmumi ar tūkstošiem cilvēku, kas veido apmācību kursus saviem darbiniekiem, un individuāli klienti – cilvēki, kas pērk mūsu produktus, jo viņi paši veido kādu apmācības kursu. Šādu individuālu klientu mums ir vairāki simti.

Eiropā vēsturiski izveidojies tā, ka pārsvarā strādājam ar e-apmācības aģentūrām. Tomēr 2014. gadā izveidojām piedāvājumam paši savu produktu: e-apmācības sagataves, kas ir standartizēts produkts un ko var nopirkt tiešsaistē ar kredītkarti. Amerikā mēs strādājam tieši ar gala klientiem, kuri mūs ir atraduši caur mājas lapu un sagatavēm.

Mēs katru gadu augam, bet diezgan konstanti 7% mūsu klientu ir Latvijā un citur Baltijā.