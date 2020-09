Latviešu 'lietus māsas' attīsta dizaina lietusmēteļu biznesu ASV un Anglijā

"RainSisters" sezonas mēteļi ir ar sievišķīgu dizainu, ar unikālu auduma apdruku. Kas vēl sievietēm patīk jūsu produktā?

Zane: Zaiga, droši vien, minētu, ka mums ir svarīgi, lai mētelis būtu kvalitatīvs un ilgstoši saglabātu savu funkcionalitāti. Tā ir daļa no ilgtspējīgas modes filozofijas. Mēteļus mēs pašas valkājam ikdienā, un redzam, ka pēc gada nav praktiski nekādu nolietojuma pazīmju. Auduma kvalitāte ir viens no iemesliem, kas mūs mudināja sākt veidot savus audumu rakstus, jo jau gataviem apdrukātiem audumiem, ir grūti izsekot ražotāju. Ir gadījies iegādāties audumu, kas ir cietāks un čaukstīgāks, bet mēs negribam, lai mētelim būtu tipiskā lietusmēteļa švīkstēšanas skaņa. Mēs izmantojam membrānaudumu, kas ir ūdensizturīgs, silts un elpojošs, nodrošinot nesasvīšanu siltākā laikā vai kustoties. Kā oderi lietojam satīnu, kas ir mīksts un maigs audums un arī papildina mēteļa elpojamību.

Zanda: Pārdošanas apjomam pieaugot, mēteļu šūšanu nodrošinām kā ārpakalpojumu profesionālos šūšanas uzņēmumos. Pārsvarā ražošana notiek Rīgā, bet Liepājā veicam individuālus pasūtījumus. Sadarbība ar profesionāliem šūšanas uzņēmumiem mums ļauj daudz efektīgāk palielināt vai samazināt produkcijas apjomus un mums nav jāorganizē savs šūšanas uzņēmums. Tomēr jāsaka, ka tas bija viens no sarežģītākiem soļiem uzņēmuma attīstībā – pāriet no mājražošanas uz profesionālu ražošanu. Mainās ne tikai ražošanas procesi, bet visa mūsu domāšana ir kļuvusi pilnīgi citādāka. Ir "jākāpj sev pāri", jādara kaut kas, kas liekas nepareizi – nevis šūt vēl vairāk pašām, bet apstāties, apmācīt citus. Bija grūti saprast, ka kāds cits var sašūt tikpat labi kā mēs pašas, tas bija sarežģīts brīdis.

Mums tomēr ir ļoti paveicies, jo visi šūšanas uzņēmumi ir jauki un atsaucīgi. Sievietes, kas šuj mūsu mēteļus, pašas ir sajūsmā par tiem, un ir prieks braukt ciemos un skatīties, kā viņām veicas, kā arī saņemt gatavo produkciju.

Kā no Rīgas un Latvijas dizaina tirdziņiem nonācāt līdz starptautiskiem interneta veikaliem?

Zane: Latvijas tirgū mēs iepazinām un izpratām savu klientu, un tas arī deva pirmo apgrozījumu. Paralēli mēģinājām saprast, kā mēs varam tikt tālāk – kā uzlabot mūsu pašu interneta veikalu "rainsisters.com", kā labāk aprakstīt mūsu produktu un kādus atslēgas vārdus lietot. Mūsu nākošais mērķis bija iegūt vairākus ārzemju izplatīšanas kanālus mūsu mērķa valstīs. Sākām aktīvāk un mērķtiecīgāk strādāt pie ārzemju tirgus. Lēni, bet tas deva rezultātus. Apmēram pirms gada uzrunājām specifisku dizaineru produkcijas interneta veikalu "Clothia.com", kas izrādīja interesi par mūsu produktu. Process līdz līguma parakstīšanai un brīdim, kad mūsu mēteļi nonāca pārdošanā, bija diezgan ilgs. Tas bija pirmais solis, kad sapratām, ka varam sekmīgi uzrunāt ārzemju interneta veikalus. "Clothia.com" strādā Amerikas tirgū un ir orientēts, lai atrastu jaunus, mazpazīstamus dizainerus.

Mēģinājām tā saucamo "cold calling" – vienkārši sazvanīt veikalus, kas varētu paņemt mūsu preci, bet tas nedarbojās. Mazākiem veikaliem nav intereses, bet lielākiem veikaliem nav iespējams zvanot tikt pie cilvēka, kurš var pieņemt lēmumus. Mēģinājām braukt uz tirdziņiem Lietuvā un Igaunijā, tomēr arī tas bija bez panākumiem. Tas viss ir daļa no mūsu stāsta.

Sapratām, ka mums ir jāveido stratēģija – kādā veidā, pa kādiem kanāliem varam izplatīt savu produktu. Paralēli iestājāmies LIAA jaunuzņēmumu inkubatorā, un tur saņēmām labu, vērtīgu biznesa konsultāciju atbalstu par to, kā biznesu paplašināt uz ārvalstīm. Ar LIAA atbalstu paspējām arī aizbraukt uz modes un dizaina šovu Igaunijā, Tartu. Ir sarežģīti saprast, ka nonākt līdz ārvalstu tirgiem, un Latvijā mums nav izdevies atrast eksporta speciālistu apģērbu ražošanas nozarē.

Tomēr jūs esat cīnījušās, un esat arī tikušas šajos ārvalstu tirgos.

Zanda: Pēc panākumiem ar "Clothia.com", sapratām, ka mūsu produkcija var interesēt citus piegādātājus, un mums izdevās uzrunāt krietni lielāku interneta veikalu "Wolf&Budger", kas bāzēts Anglijā. Viņi piegādā produktus visā pasaulē. Tas bija pamatīgs uzrāviens, un tur mums veicas labāk nekā cerēts. Pateicoties veikalam "Wolf&Budger", mūs ir uzrunājis britu interneta portāls un žurnāls "Vogue", un oktobrī "RainSisters" parādīsies šajā izdevumā jauno dizaina zīmolu lapā. Mēs uzturam arī savu interneta veikalu un turpinām pārdot mūsu mēteļus interneta veikalā "Etsy".

Uz kādā valstīm galvenokārt aizceļo "RainSisters" mēteļi?

Zane: Ja vēl pirms gada varējām teikt, ka mūsu klienti lielākoties ir Latvijā, tad tagad tas ir ļoti mainījies. Galvenie tirgi ir ASV un Anglija, bet pērk arī citur Eiropā un Austrālijā. Pāri par 80% mūsu produkcijas aiziet uz ārvalstu tirgiem.

Zanda, kā notiek radošais process – dizaina idejas, audumu krāsas un raksti, mēteļu modeļi?

Zanda: Sākot jau ar mūsu otro kolekciju 2019. gadā, es pati taisu auduma apdruku dizainu. Mēs pasūtām audumu no ražotāja, kas to apdrukā pēc mūsu atsūtītā dizaina parauga. Grūti pateikt, kā rodas modeļu un dizaina idejas. Man šķiet, tā ir sajūta, kas vienkārši rodas attiecīgajā sezonā un attiecīgajai kolekcijai. Varbūt tas ne vienmēr atbilst tam, kas ir "modē", bet vairāk atspoguļo manu iekšējo sajūtu - ko man gribētos redzēt kā mūsu mēteli. Protams, sekoju arī jaunākajām tendencēm modes skatēs. Kad man ir izveidojusies modeļa vīzija, es to izlieku uz papīra, un parādu māsām. Seko tāds kopējs akcepts, un tad sākas lielais darbs – pamata maketi, piegriezumi, audumu izvēle, pirmo paraugu sašūšana.

Kas ir šīs sezonas aktualitāte lietusmēteļu dizainā?

Zanda: Ļoti aktuāli šajā rudenī ir volāni. Jaunums, kas sāk iezīmēties un, iespējams, parādīsies arī mūsu kolekcijā, ir apmetņi. Krāsas – dažādas, vēl aizvien populāri ziedu raksti, bet vairāk parādās arī rūtainie raksti.

Zane: Ir interesanti skatīties un analizēt, kurš mētelis kurā tirgū un kurai mērķauditorijai patīk vislabāk. Ir izteikti modeļi, kurus pērk tikai tirdziņos, un ir modeļi, kurus Latvijā nesaprot un varbūt mūsu publika ir pārāk konservatīva, lai izvēlētos. Latvijā absolūts bestsellers ir mētelis "Hortense", bet Anglijā "Rosalie", savukārt ASV – "Inspiring Blue".

Jūsu produkts ir sezonāls. Vai jūs izjūtat to, ka klāt ir rudens un sākusies lietus sezona?

Zanda: Rudens sezonu mēs izjūtam, bet sākumā mums likās, ka produkts būs vēl sezonālāks. Pateicoties eksporta tirgiem, šo sezonalitāti izjūtam mazāk. Šogad, piemēram, bija pirmie pasūtījumi uz Austrāliju, kur ziema ir tad, kad mums ir vasara, un mūsu mētelis ir ļoti atbilstošs Austrālijas un arī Anglijas ziemai.

Vai ir prātā jaunas radošas idejas par aksesuāriem un citiem produktiem, kā papildināt jūsu kolekciju?

Zanda: Esam par to domājušas, un šī gada jaunums ir bērnu mēteļi mazām meitenītēm, lai mamma ar meitu var saposties vienādos mētelīšos un izskatīties ļoti skaisti. Esam jau izmēģinājuši ražot papildus dažādus aksesuārus, kā cimdus, interesantākas šalles. Tās ir lietas, kas saistās ar šo sievišķīgo konceptu un sezonālo laiku.

Zane: Kopumā joprojām turpināsim koncentrēties uz mēteļiem un veltīsim enerģiju, lai paplašinātu tirgu ārvalstīs un kāpinātu ražošanas un pārdošanas apjomus. Lielāki apjomi prasa arī citus risinājumus – ir starpība, vai audums jāpiegādā pieciem vai piecdesmit mēteļiem. Noteikti strādāsim pie tā, lai sekmētu mūsu mēteļu zīmola "RainSisters" attīstību. Esam sapratušas, ka labāk ir vairāk "iet dziļumā nevis plašumā".