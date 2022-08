Latvijā konstatēti 1238 iespējami sankciju pret Krieviju un Baltkrieviju pārkāpumi

Kopš 28.marta, kad Eiropas Komisija sāka apkopot datus par sankciju pārkāpumiem, līdz 31.jūlijam Latvijā ir konstatēti 1238 iespējami sankciju pārkāpumi, pavēstīja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pārstāvji.

Vienlaikus dienestā atzina, ka sankciju reģistrā nav iespējams nodalīt pret Krieviju un Baltkrieviju noteikto sankciju pārkāpumus.

Visvairāk pārkāpumi konstatēti par plastmasas izstrādājumu, ķīmisko vielu un dažādu iekārtu - motori, kompresori - izvešanu no Latvijas.

Virzienā uz Latviju pārkāpumu incidentos iesaistītas dažādas kravas, piemēram, transportlīdzekļi un to rezerves daļas, kokapstrādes materiāli, papīrs un plastmasas izstrādājumi, informē VID pārstāvji.

Līdz šim nav konstatēti gadījumi, kad, pārkāpjot sankciju ierobežojumus, būtu mēģināts uz Krieviju un Baltkrieviju izvest dronus.

Attiecībā uz privātpersonām konstatētajiem pārkāpumiem VID pārstāvji norāda, ka lielākā daļa konstatēto pārkāpumu ir saistīta ar sankcionēto preču - alkohola (no Krievijas), degvielas (no Baltkrievijas), cigarešu (no Baltkrievijas rūpnīcām, uz kurām attiecas sankcijas) - ievešanu.