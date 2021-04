Latvijas jaunuzņēmums 'Corebook' gatavs globālai revolūcijai zīmolvedībā

Pandēmijas gadā dibinātā jaunuzņēmuma "Corebook" pārstāvji gatavi piesaistīt pusmiljonu dolāru un turpināt revolucionarizēt zīmolvedības lauku pasaulē. Intervijā jaunuzņēmuma "Corebook" līdzdibinātājs un vadītājs Maksims Kušnarevs un mārketinga nodaļas vadītājs Raitis Velps atklāj, kā radusies ideja par uzņēmumu, kādi ir nākotnes plāni un kā izvērtusies dalība "500 Startups" akseleratorā Gruzijā. Attēlā: "Corebook" dibinātāji, no kr. Aigars Āboltiņš, Jānis Vērzemnieks, Maksims Kušnarevs.

Maksim un Raiti, vispirms gribu apsveikt jaunuzņēmumu "Corebook" ar veiksmīgo startu vienā no atzītākajiem biznesa akseleratoriem "500 Startups"! Kas veido jūsu radošo komandu?

M.K.: "Corebook" komandu veido trīs līdzdibinātāji – Aigars Āboltiņš – atbild par tehnoloģijām un programmēšanu, Jānis Vērzemnieks, zīmolvedis un radošais direktors, un es, uzņēmuma vadītājs. Raitis Velps, kas nodarbojas ar mārketingu, mums pievienojās vēlāk.

Man ir vairāk NEkā piecpadsmit gadu pieredze digitālajā mārketingā. Iepriekš biju Latvijas digitālās reklāmas aģentūras "Digibrand" vadītājs, un tur iepazinos ar Aigaru un Jāni. Kopā strādājot, no darba brīvajā laikā mēs arī izveidojām jaunu produktu "Corebook". Mūsu jaunuzņēmums radās visklasiskākajā formātā, jo procentuāli visbiežāk jaunuzņēmumI veidojas iepriekšējā darba vietā, ieraugot kādu problēmu, kas nav atrisināta. Kolēģi saiet kopā, cenšas atrisināt to "sāpi", kas iepriekš nav bijusi atrisināta, un rezultātā izveido jaunu uzņēmumu.

Kas tad bija šī "sāpe" vai pamudinājums, lai izveidotos jaunuzņēmums "Corebook"?

M.K: Mums ir savs stāsts, lai gan varbūt pavisam prozaisks. Aģentūrā mēs strādājām ar dažādiem zīmoliem, kuriem ik pa brīdim bija nepieciešams izveidot kādu vizuālo materiālu. Lai to izdarītu, lūdzām mūsu klientiem atsūtīt mums zīmola grāmatu vai vadlīnijas, kuras parasti bija PDF formātā. Viens no mūsu klientiem bija liela mazumtirdzniecības veikalu ķēde Latvijā, kas mums atsūtīja lielu zīmolu grāmatu PDF dokumentā, bet ar ļoti nesaprotamiem norādījumiem – ko ņemt, ko neņemt vērā, kas ir novecojis, bet kas vēl nav apstiprināts. Dizaineram izburties cauri visam šim labirintam vienmēr aizņem laiku, rada nevajadzīgu stresu un arī kļūdas. Pēc vairākiem līdzīgiem gadījumiem, sapratām, ka mūsdienās šādi novecojuši formāti neder – grūti sūtīt, tie nepārtraukti noveco, un beigās visiem rada tikai galvassāpes. Sākām domāt par to, ka zīmolu vadlīnijas vajadzētu taisīt digitālā interaktīvā formātā.

Pētot tā brīža tirgu (2018. gadā), redzējām, ka laukā, kas darbojas ar zīmolu vadlīnijām, daudz piedāvājumu nebija, savukārt, esošie nebija pārāk pievilcīgi cenu vai piedāvājuma ziņā. Jāteic, ka arī šobrīd šī niša ir diezgan patukša. Pasaules tirgū ir kādi trīs vai četri lieli spēlētāji, tajā skaitā jau arī "Corebook".