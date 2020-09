Latvijas operators 'Mogotel' uzsācis četrzvaigžņu viesnīcas pārvaldību Kijevā

"Mogotel Hotel Group" pārņēmusi Ukrainas galvaspilsētā Kijevā strādājošas četrzvaigžņu viesnīcas – "Sky Loft Hotel Kyiv by Rixwell" – pārvaldību, informē kompānijas īpašnieks un dibinātājs Vadims Muhins.

Līdz šim Kijevas viesnīcu pārvaldīja viens no pasaulē lielākajiem operatoriem "Marriott", izmantojot zīmolu "Aloft Kiev".

"Sky Loft Hotel Kyiv by Rixwell" atrodas Kijevas darījumu un vēsturiskajā centrā, netālu no Kreščatika, Nacionālā sporta kompleksa, Sv. Vladimira katedrāles un citiem nozīmīgiem objektiem, 33 km attālumā no starptautiskās lidostas "Borispole". 27 stāvu ēkā ir 310 numuri, četras konferenču zāles, restorāns "Easy Breezy", vestibila bārs, atpūtas zona, visu diennakti strādājošs fitnesa centrs.

Šī ir pirmā reize, kad "Mogotel Hotel Group" uzņemas pilnu viesnīcas pārvaldību ārpus Baltijas valstīm. Neskatoties uz grūtībām, ar kurām koronavīrusa izplatības ierobežojumu dēļ saskaras nozare, uzņēmums plāno turpināt paplašināšanos ārpus Baltijas reģiona.

Muhins teic, ka ir pieņemts izaicinājums strādāt jaunā, ļoti lielā tirgū, kuram ir vērā ņemams attīstības potenciāls. Tā operators plāno nostiprināt pozīcijas gan Latvijā, gan aiz tās robežām. Savukārt operatora valdes priekšsēdētāja un izpilddirektore Jeļena Stirna norāda, ka, pārņemot pilnā pārvaldībā viesnīcu ārpus Baltijas, uzņēmums īsteno iepriekš izvirzītos mērķus un izstrādātos plānus. Zīmola "Rixwell" portfeli ir papildinājusi viesnīca, kas atbilst visiem modernajiem četrzvaigžņu naktsmītņu standartiem. "Fakts, ka viesnīcas īpašnieks pēc sadarbības ar tik nopietniem partneriem uzticējās tieši mums, padara šo notikumu īpaši atbildīgu un prestižu," uzsver Stirna.

"Mogotel" ir viesnīcu operators Baltijas valstīs, kas viesmīlības un tūrisma biznesā darbojas vairāk nekā 18 gadus. Vidējās un augstākās klases viesnīcās "Wellton Hotels" un "Rixwell Hotels", kā arī vidējās klases viesnīcās "Rija Hotels" un "Ibis Styles" kopā pieejami vairāk nekā 1838 numuri. Uzņēmumā strādā vairāk nekā 650 dažādas kvalifikācijas darbinieku.

Patlaban "Mogotel" pārvalda 15 zīmolu "Wellton Hotels", "Rixwell Hotels", "Rija Hotels", "Ibis Style", "Moreto" viesnīcas. 2019. gadā uzņēmuma zīmolu portfeli papildināja zīmols "Winwinstay" – tie īstermiņa īres dzīvokļi Rīgas centrā un Vecrīgā. 2020. gadā "Mogotel" noslēdza franšīzes līgumu ar "Accor" grupu un uzņēmās viesnīcas "Ibis Style Riga Hotel" pārvaldību. Tāpat noslēgts arī daļējs pārvaldības līgums ar "Moreto Apart Hotel", kas atrodas Obzorā, Bulgārijā.

Uzņēmuma attīstības plāni paredz paplašināt darbību vairākās Centrāleiropas valstīs, piemēram, Lietuvā, Austrijā, Čehijā, Ungārijā, Polijā un Bulgārijā.

Viesnīcu operatora vienīgais īpašnieks ir Vadims Muhins. 2019. gadā SIA "Mogotel" apgrozījums sasniedza 29,4 miljonus eiro.