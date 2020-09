Latvijas 'Repharm' iegādājies medicīnisko pakalpojumu operatoru Lietuvā

Latvijas veselības aprūpes uzņēmumu grupa "Repharm" iegādājusies medicīnisko pakalpojumu operatoru Lietuvā, iegūstot kontrolpaketi uzņēmumos "MediCa klīnika", "Kardiolita", "Bendrosios medicinos praktika" un "Svalbono klinika", pavēstīja "Repharm" pārstāvji. Attēlā: "Repharm" direktoru padomes priekšsēdētājs Dins Šmits.

Darījums veikts atbilstoši grupas stratēģijai, kas paredz paplašināties Eiropas tirgos.

Kompānijā norādīja, ka iegādātā uzņēmumu grupa pārstāv lielāko privāto medicīnisko pakalpojumu sniedzēju Lietuvā ar 33 klīniku - trīs specializētās klīnikas un 30 ambulatorās klīnikas - tīklu, kas darbojas 16 pilsētās. Tostarp tīklā ietilpst "Kardiolitos Klinika" Viļņā, kas ir vienīgā privātā slimnīca Lietuvā.

2019. gadā klīnikās bija nodarbināti vairāk nekā 1400 darbinieku (ģimenes ārsti, speciālisti ārsti, zobārsti un medmāsas) un veselības aprūpes pakalpojumi tika sniegti vairāk nekā 128 300 pacientu. Klīniku apgrozījums 2019. gadā bija 32,7 miljoni eiro.

"Mums ir svarīga izaugsme un redzam potenciālu savu iegūto pieredzi veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā attīstīt arī citās Eiropas valstīs. Jau iepriekš esam informējuši par savu stratēģisko mērķi uzņēmuma kvantitatīvu paplašināšanos veikt ārpus Latvijas robežām, bet Latvijā attīstību fokusēt uz pakalpojumu kvalitātes un pacientu pieredzes pilnveidošanu. Lielāko privāto veselības aprūpes uzņēmumu iegāde Lietuvā ir loģisks solis šajā virzienā, un mēs esam gandarīti par šo darījumu. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu pieredze sniegs labumu Lietuvas pacientiem," pauda "Repharm" direktoru padomes priekšsēdētājs Dins Šmits.

Par darījuma summu "Repharm" neinformē.

"Repharm" šajā darījumā konsultēja "Baltic Partners", "Superia", "Cobalt" un "PricewaterhouseCoopers".

"Repharm" ir veselības aprūpes jomā strādājošu Latvijas uzņēmumu grupa, kas apvieno AS "Sentor Farm aptiekas" (zīmols "Mēness aptieka"), AS "Veselības centru apvienība", SIA "Centrālā laboratorija", AS "Rīgas farmaceitiskā fabrika" un AS "Recipe Plus". "Repharm" uzņēmumu grupa ir izveidota 2009. gadā.

2018. gadā "Repharm" koncerna apgrozījums bija 276,159 miljoni eiro, kas ir par 12,4% vairāk nekā 2017. gadā, bet koncerna peļņa pieauga 2,2 reizes un bija 32,194 miljoni eiro. Dati par 2019. gadu vēl nav pieejami.

"Repharm" patiesie labuma guvēji, pēc "Firmas.lv" datiem, ir vairākas Latvijas privātpersonas - Roberts Tavjevs, Jānis Oskerko, Mihails Lurje, Aleksandrs Livšics, Andrejs Leibovičs, Sergejs Korņijenko, Josifs Apts un Jeļena Ņikitina.