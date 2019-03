Latvijas uzņēmēji Amerikā: neizmantojam pasaules lielākā tirgus – ASV potenciālu

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) ASV pārstāvniecība Sanfrancisko tika atvērta 2018. gada februārī, pilsētas centrā, plašās un mājīgās kopdarba telpās "WeWork". Atzīmējot pirmā gada jubileju, pārstāvniecības vadītājs Toms Zvidriņš intervijā stāsta par savu ceļu līdz Sanfrancisko un par Latvijas uzņēmumu iespējām ASV tirgū.

Pēc Latvijas Ārlietu ministrijas datiem, 2017. gadā preču eksportā no Latvijas ASV tirgus bija 10. vietā ar 2,5% no kopējā eksporta apjoma, bet preču importā – 19. vietā ar 1,2% no kopējā importa. Tas ir pagaidām maz apgūts tirgus ar lielu potenciālu Latvijas tautsaimniecībai un uzņēmumiem.

Kāds bija ceļš, lai izveidotu LIAA pārstāvniecību ASV?

LIAA ir apmēram divdesmit pārstāvniecību dažādās pasaules valstīs – gan Eiropā, gan citur. ASV pārstāvniecība bija jau iepriekš – no 2005. līdz 2009. gadam, tomēr tā tika aizvērta ekonomiskās krīzes dēļ. Apmēram pirms diviem gadiem atkal tika uzsākts process, lai pārstāvniecību atvērtu. Patēriņa ziņā ASV ir lielākais tirgus pasaulē, un Latvijas uzņēmumus interesē iespēja eksportēt un uzsākt darbību Amerikā. Tas nozīmē atrast izplatītājus, iepircējus, investorus un klientus. Savukārt, kad kāds ASV uzņēmums izvērtē iespēju atvērt biroju vai ražotni Latvijā, viens no svarīgākajiem faktoriem ir talantīgu darbinieku pieejamība, tas nozīmē, ka jāvar atrast pietiekami daudz labus inženierus, programmētājus un citus augsta līmeņa speciālistus. Tiek vērtēta arī mūsu valsts nodokļu politika, piemērota vieta birojam vai ražotnei, valodu zināšanas un kopējās izmaksas.

Kā tu kļuvi par pārstāvniecības vadītāju?

Es pieteicos konkursam, bija četras kārtas, un beigās saņēmu uzaicinājumu vadīt pārstāvniecību. Man arī pašam ir bijusi iepriekšēja pieredze uzņēmējdarbībā: esmu dibinājis vairākus uzņēmumus, strādājis strauji augošās tehnoloģiju kompānijās un divus gadus arī investīciju fondā. Līdz ar to es labi jūtos šajā lomā, jo zinu, ko uzņēmumi vēlas, ko viņi grib sagaidīt un kā vislabāk varu tiem palīdzēt.

Kādēļ pārstāvniecības vietai tika izvēlēta Sanfrancisko?

Bija nozīmīgi vairāki faktori. Pirmais – Kalifornija ir piektā lielākā ekonomika pasaulē, un mēs šeit noteikti gribējām pārstāvniecību. Otrs – Latvijas Ekonomikas ministrija vēlas veicināt jaunuzņēmumu attīstību, un Sanfrancisko un Silīcija ieleja ir īstā vieta, lai atbalstītu tieši šos uzņēmējus. Turklāt Latvijas vēstniecība ir ASV Austrumu krastā Vašingtonā, un ir loģiski, ka LIAA pārstāvniecība ir otrā – Rietumu krastā. Pārstāvniecībai pamatā ir divi galvenie mērķi – eksporta veicināšana, palīdzot Latvijas ražotājiem, un ārvalstu tiešo investīciju piesaiste, kas nozīmē palīdzēt Amerikas uzņēmumiem atvērt ražotni vai biroju Latvijā. Specifiski mūsu ASV pārstāvniecībai ir arī īpašs uzdevums – sniegt visu iespējamo atbalstu Latvijas jaunuzņēmumu darbam. Piemēram, šie uzņēmumi var izmantot pārstāvniecības darba telpas bez maksas, mēs palīdzam ar kontaktu dibināšanu, tīklošanos. Mūsu uzdevums ir arī veicināt Latvijas tēla pozitīvu atpazīstamību.

Vai cilvēki Latvijā ir informēti par iespēju izmantot LIAA pārstāvniecības atbalstu Amerikā?

Es ceru, ka jā. Pēdējos divus gadus mēs intensīvi sadarbojamies ar Amerikas–Latvijas Tirdzniecības palātu (Amcham) un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru. Piedalāmies viņu rīkotos pasākumos, stāstam par iespējām un atbalstu, ko piedāvā LIAA pārstāvniecības. Turklāt LIAA ir plaša kontaktu datu bāze, un šiem kontaktiem regulāri tiek izsūtīti aktuālie piedāvājumi – piemēram, dalība kādā izstādē vai tirdzniecības misijā, LIAA organizēts biznesa brauciens – bieži vien ar līdzfinansējumu maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Kā pārstāvniecībai ir veicies kopš darbības atjaunošanas?

Gribu minēt Amerikas–Latvijas biznesa forumu 2017. gada oktobrī "Spotlight Latvia" Čikāgā, kas tika rīkots sadarbībā ar Latvijas Goda konsulu Čikāgā Robertu Blumbergu, Amerikas Latviešu apvienību un Latvijas vēstniecību. Tas bija vēsturiski lielākais ASV–Latvijas biznesa forums ar vairāk nekā 250 dalībniekiem. Pēdējā gada laikā Latvijas uzņēmēji veiksmīgi ir piedalījušies vairākās izstādēs ASV, piemēram, "New York Now" – inovatīva dizaina, interjera un plaša patēriņa preču izstāde, bērnu apģērbu un modes izstāde "Playtime New York", pārtikas preču izstāde "Fancy Food Show". Pavisam nesen divi Latvijas veļas ražotāji piedalījās izstādē "CurvExpo 2019" Ņujorkā. Lielākā daļa Latvijas uzņēmumu, kas apmeklē šīs izstādes, ir ļoti apmierināti, dažiem pat ekspozīcijas laikā ir izdevies "atpelnīt" izdevumus ar konkrētiem pasūtījumiem. Varu teikt, ka nākotnes potenciāls ir milzīgs.

No tirdzniecības misijām kā nozīmīgāko gribu minēt inovatīvo tehnoloģiju uzņēmumiem organizēto misiju uz Sanfrancisko. To rīkojot, sadarbojāmies ar vairākām organizācijām šeit uz vietas un Latvijā, tajā skaitā "TechChill". Dalībniekiem bija iespēja apmeklēt pasaules vadošos biznesa akseleratorus, kā arī tikties ar investoriem un prezentēt savu uzņēmumu.

Valsts prezidents Raimond Vējonis apmeklē LIAA pārstāvniecību Sanfrancisko No kreisās: Dainis Krūze, Ģirts Graudiņš, Toms Zvidriņš, valsts prezidents Raimonds Vējonis, žurnāliste Taira Zoldnere, Uldis Leiterts, Latvijas vēstnieks Andris Teikmanis, Jānis Putrāms. Publicitātes foto.

Kā varētu raksturot Latvijas jaunuzņēmumus, kas dodas uz ASV biznesa akseleratoriem?

Jaunuzņēmumi var būt ļoti dažādi, sākot no viena vai dažiem cilvēkiem ar interesantu ideju un beidzot ar vairāku simtu darbinieku lielu, strauji augošu uzņēmumu. Šeit brauc pārstāvji no visām šīm kategorijām.

LIAA organizē Latvijas uzņēmumu braucienus, kuros apmeklējam vairākas akseleratoru programmas un investīciju fondus. Parasti ir iespēja iepazīties ar akseleratora vadītāju, saprast akseleratora programmu, uzņēmumiem ir iespēja sniegt īsu prezentāciju un saņemt arī atgriezenisko saiti. Mūsu mērķis ir izglītot uzņēmumus par akseleratoru programmām, dot iespēju personiski iepazīties ar programmu vadītājiem un veicināt uzņēmumu pieteikšanos un dalību akseleratoru programmās. Jau šobrīd lielā daļā pasaules vadošo akseleratoru mums ir bijis viens vai pat vairāki Latvijas jaunuzņēmumi. Varam lepoties, ka katrs desmitais uzņēmums, kas piedalās mūsu braucienos, ir ticis uzņemts akseleratoru programmā. Tie ir fantastiski rādītāji. Turklāt ļoti daudz uzņēmumi piesakās akseleratoru konkursiem individuāli, ir pat bijuši gadījumi, ka akselerators pats uzaicina jaunuzņēmumu programmā, kas nozīmē, ka produktam ir milzīgs potenciāls. Programmas parasti ilgst trīs vai četrus mēnešus, tas ir ļoti intensīvs laiks, kad tiek attīstīts produkts, meklētas investīcijas un klienti. Akseleratora finansiālais atbalsts parasti ir ap simts tūkstošiem dolāru, par ko pretī akselerators saņem 6-10% uzņēmuma daļu.

Kādi ir pārstāvniecības lielākie šī gada plāni?

Tuvākais lielais notikums būs otrais Latvijas biznesa forums "Spotlight Latvia" šī gada 2. maijā Denverā, ko rīkojam sadarbībā ar Amerikas–Latvijas tirdzniecības kameru, Amerikas Latviešu apvienību, Latvijas vēstniecību ASV un latviešu uzņēmēju Denverā Jāni Bergu. Foruma tēma ir "Veselīgs dzīvesveids", kas ietver gan veselīgu pārtiku un uztura bagātinātājus, gan preces sporta nodarbībām un aktivitātēm dabā, gan arī veselības aprūpes tehnoloģijas.

Kādus dalībniekus jūs sagaidāt šajā forumā?

Vispirms gribu minēt, ka savu dalību "Spotlight Latvia" forumā ir apstiprinājis Latvijas ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro. LIAA ir izsludinājusi pieteikšanos šim braucienam savā mājas lapā. Pirms foruma uzņēmējiem rīkojam arī trīs dienu vizīti Kalifornijā, kur būs iespēja viesoties pasaules vadošo akseleratoru programmās, Bērklijas un Stenforda universitātēs, kā arī specifiski piemeklēsim citas iespējas atkarībā no tā, kādi uzņēmumi pieteiksies braucienam. Jāpiebilst, ka LIAA piedāvājums ietver arī līdzfinansējumu, uz kuru var pieteikties mazie un vidējie uzņēmumi. Lielajiem uzņēmumiem finansiālais atbalsts nav paredzēts, bet domāju, ka ir vērts braukt uz pasākumu Denverā un piedalīties vizītē Sanfrancisko. Aktīvi strādājam, lai forumam piesaistītu Amerikas biznesa auditoriju nozarēs, kur ir potenciāls turpmākai sadarbībai. Ja uzņēmumu interesē atrast jaunus tirgus un partnerus Amerikā, domāju, ka šogad šī būs viena no labākajām iespējām.

Ar ko vēl Denvera varētu būt interesanta latviešu uzņēmējiem?

Denverā šogad notiek Amerikas Latviešu apvienības gadskārtējais kongress, kas ļaus arī kongresa apmeklētājiem pievienoties forumam. Forumu organizējam sadarbībā ar latviešu uzņēmēju Jāni Bergu, kas Denverā vada kompānijas "SAF Tehnika" ASV biroju. Turklāt Kolorādo štatā veselīgā dzīvesveida nozares ir ļoti attīstītas, jo tās apkārtne ar kalniem, ūdeņiem, dabas takām ir īpaši piemērota tūrismam un aktivitātēm dabā. Mūsu mērķis, organizējot forumu, ir veicināt gan amerikāņu biznesa cilvēku, gan latviešu Amerikā ieinteresētību, kas saistīti ar attiecīgajām nozarēm. Ir pagājuši divi gadi kopš "Spotlight Latvia" Čikāgā, un mēs redzam, ka ir izveidojušies veiksmīgi biznesa kontakti un sadarbības modeļi. Tieši tāpēc gribam katru otro gadu rīkot Latvijas biznesa forumu Amerikā.

Vēl šogad jau trešo gadu pēc kārtas plānojam piedalīties dizaina izstādē "New York Now", par kuru ir milzīga interese. No Latvijas parasti piedalās ap desmit uzņēmumu, bet piesakās vairāk nekā spējam nodrošināt vietas izstādē.

Pagājušajā gadā pirmo reizi piedalījāmies forumā "State of Nordic Tech", kas ir Ziemeļvalstu tehnoloģiju uzņēmumu forums. No Latvijas piedalījās divi uzņēmumi, un mēs bijām vienīgie, kas pārstāvēja Baltijas valstis. Šogad plānojam uz Sanfrancisko atvest vēl vairāk tehnoloģiju uzņēmumus.

Kā veiksmes stāstu gribu minēt, ka mums ir izdevies ieinteresēt vienu no lielākajiem jaunuzņēmumu forumiem "Startup World Cup" par Baltijas jaunuzņēmumiem. Šogad pirmo reizi reģionālais Baltijas fināls notika tieši Rīgā sadarbībā ar "TechChil Riga". Uzvarētājam, kas šoreiz ir Igaunijas uzņēmums, ir iespēja braukt uz Sanfrancisko, kur maijā notiks "Startup World Cup" konkursa fināls, un tā uzvarētājs balvā saņems vienu miljonu dolāru.