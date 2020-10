Latvijas uzņēmums saņēmis Eiropas kartona ražotāju asociācijas galveno balvu

"VG Kvadra Pak" saņēmis prestižo apbalvojumu – Eiropas kartona ražotāju asociācijas (ECMA) "Carton of the Year Award 2020" par iepakojumu dzērienam no Japānas – "Beam Suntory Roku Gin". Iepakojums tapa sadarbībā ar "InnerWorkings" mārketinga speciālistiem, informē uzņēmums.

"The European Carton Excellence Award" ir Eiropas prestižākais konkurss kartona iepakojuma ražotājiem. Dažādu kategoriju kartona iepakojuma ražotāji prezentē žūrijai inovatīvākos un labākos risinājumus. Žūrija vērtē ne tikai izskatu un tekstūru, bet arī izvērtē iepakojuma pieeju kopumā un to, kā tas ietekmē visu dzīves ciklu – dizainu, loģistiku, izskatu plauktā un ietekmi uz apkārtējo vidi.

"VG Kvadra Pak" komanda palīdzēja "InnerWorkings" realizēt šo iepakojumu, pielietojot unikālu strukturālo dizainu, īpašas lakošanas un folijas karstspiedes tehnoloģijas.

Kārbas strukturālais dizains ar "soft touch" laku, unikālo tekstūru, kas papildināta ar zelta foliju, rada elegantu un izsmalcinātu izskatu. Žūrija šo iepakojumu nosauca par "pabeigtu iepakojumu" un atzīmēja, ka sešstūris simbolizē sešas sastāvdaļas, kas izmantotas džina pagatavošanā, un "roku" no japāņu valodas tulkojams kā seši.

"VG Kvadra Pak" ģenerāldirektors Roberts Vasiļevskis norāda, ka ne tikai uzņēmuma, bet arī visas Latvijas vēsturē pirmo reizi izdevies saņemt Eiropas prestižāko apbalvojumu nozarē – Eiropas kartona ražotāju asociācijas "Carton of the Year 2020" galveno balvu. Šādus risinājumus var radīt tikai sadarbojoties ar klientiem, līdz ar to šī balva pienākas arī "InnerWorkings" un "Beam Suntory".