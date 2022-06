Lietā par izvairīšanos no nodokļiem 'McDonald's' Francijā maksās 1,25 miljardus eiro

ASV ātrās ēdināšanas gigants "McDonald's" Francijā maksās 1,25 miljardus eiro, lai izvairītos no tiesvedības saistībā ar izvairīšanos no nodokļu maksāšanas laika periodā no 2009. gada līdz 2020. gadam.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tādējādi šis ir Francijā visu laiku otrs vērienīgākais izlīgums nodokļu nemaksāšanas lietā.

Vienošanās paredz, ka "McDonald's" samaksās 508 miljonu eiro naudassodu un 737 miljonus eiro nenomaksātos nodokļos.

Uzņēmums bija apsūdzēts nodokļu nemaksāšanā, mākslīgi samazinot savu peļņu.

Izmeklēšana šajā lietā tika sākta 2016. gadā.