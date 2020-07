Lietuva iesniegusi 240 miljonu eiro prasību pret 'Veolia' un 'Icor'

Lietuvas Enerģētikas ministrija ceturtdien, 23. jūlijā, iesniegusi Viļņas apgabaltiesā 240 miljonu eiro prasību par zaudējumu kompensēšanu pret Francijas koncernu "Veolia", Lietuvas koncernu "Icor" un ar tiem saistītajām personām.

Ministrija paziņoja, ka prasība iesniegta pret "Veolia" grupas uzņēmumiem "Veolia Environnement", "Veolia Energie International", "Vilniaus Energija" un "Litesk", kā arī koncernu "Icor" un ar tiem saistītajām personām.

"Tāda lieta Lietuvā ir bezprecedenta, un tas ir viens no pirmajiem gadījumiem, kad valsts civiltiesiskā kārtībā cenšas panākt kompensāciju no ārvalstu investora un no tā saistītajām personām par kaitējumu, kas nodarīts visai Lietuvas ekonomikai. Koruptīvas darbības, tirgošanās ar ietekmi, negodīgas vienošanās, kas ierobežo konkurenci, nodara lielu ekonomisko un reputācijas kaitējumu valstij, tāpēc ir centieni panākt, lai tiktu atlīdzināti tādā veidā nodarītie zaudējumi," teikts ministrijas paziņojumā.

Uz nacionālo tiesu pārnestas pretenzijas, kuras Lietuva 2017. gadā izvirzīja pretprasībā "Veolia" Vašingtonas arbitrāžas tiesā.

Prasība iesniegta Viļņas apgabaltiesā pēc tam, kad maijā teju visas Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis, tostarp Lietuva un Francija, parakstīja starptautisku vienošanos, lai investori un dalībvalstis atsauktu arbitrāžas tiesās savas prasības, uz kurām attiecas divpusējie līgumi par investīciju aizsardzību.

Lietuva cenšas pierādīt, ka "Veolia"un "Icor" 1999.-2003. gadā nelikumīgā ceļā panāca līgumus par siltumsaimniecību nomu desmitos Lietuvas pašvaldību un nelikumīgi guva peļņu uz iedzīvotāju rēķina.

2016. gadā "Veolia" vērsās Vašingtonā bāzētajā Starptautiskajā Investīciju strīdu izšķiršanas centrā (ICSID) ar prasību, kurā vēlas no Lietuvas valsts saņemt 120 miljonus eiro lielu kompensāciju par negodīgu attieksmi un kompānijas aktīvu Lietuvā atsavināšanu. Vēlāk summa tika samazināta līdz 79 miljoniem eiro. "Veolia" prasību vēl nav atsaukusi un tās izskatīšana pārcelta uz 2021. gada pavasari.

"Veolia" un tā kontrolētais uzņēmums "Vilniaus energija" 2017. gada pavasarī pēc 15 gadus ilga nomas līguma nodeva Lietuvas galvaspilsētas siltumsaimniecību uzņēmumam VŠT.

Kad Viļņa jau bija atguvusi savu siltumsaimniecību, galvaspilsētas pašvaldība nolēma vērsties Stokholmas šķīrējtiesā, vēloties piedzīt atlīdzību par siltumsaimniecībai nodarīto kaitējumu. Šī gada pavasarī izskanēja informācija, ka Viļņas pašvaldība un VŠT vēlas no "Veolia" piedzīt līdz 560 miljoniem eiro.

Kā skaidro VŠT, "Vilniaus energija" visā nomas periodā nav darījusi pietiekami, lai samazinātu ražošanas izmaksas, nav pienācīgā apmērā izpildījusi saistības attiecībā uz siltumtrašu modernizāciju un nav uzlabojusi uzņēmuma komerciālās un finansiālās darbības rezultātus, turklāt iegūstamā aktīva atlikusī vērtība salīdzinājumā ar 2002. gadu samazinājusies, un tā tehniskais stāvoklis ir sliktāks, nekā varētu būt.