Lietuvas premjerministre: Latvija un Lietuva nekonkurē baltkrievu uzņēmumu piesaistīšanā

Starp Latviju un Lietuvu nepastāv konkurence baltkrievu uzņēmumu piesaistīšanā, pēc tikšanās ar Latvijas Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu (JV) žurnālistiem norādīja Lietuvas premjerministre Ingrīda Šimonīte.

Runājot par baltkrievu uzņēmumu pārcelšanos uz Lietuvu, Šimonīte akcentēja, ka Lietuvas un Latvijas, arī Polijas nostāja ir ļoti skaidra - sniegt palīdzību tiem Baltkrievijas cilvēkiem, kurus dažādu iemeslu dēļ izseko Baltkrievijas autoritatīvā līdera Aleksandra Lukašenko režīms, un tie ir dažādi cilvēki, ieskaitot gan uzņēmējus, gan masu mediju pārstāvjus, gan pilsoniskos aktīvistus.

Lietuves premjerministre atzīmēja, ka Viļņā atrodas Eiropas humanitārā universitāte, kurā studē jaunieši no Baltkrievijas. Viņa skaidroja, ka Lietuvas universitātēs tiek uzņemti studenti no Baltkrievijas, kurus Lukašenko režīms ir izslēdzis no studijām.

"Mums nav mērķis savā starpā konkurēt, kas vairāk spēs piesaistīt cilvēkus, jo daudzi Baltkrievijas cilvēki uzturas gan Viļņā, gan Varšavā, gan arī Latvijā. Mūsu pienākums ir radīt šiem cilvēkiem iespējami drošus apstākļus līdz brīdim, kad viņi varēs atgriezties savās mājās," sacīja Lietuvas premjerministre.

Viņa norādīja, ka liela daļa no šiem cilvēkiem grib atgriezties Baltkrievijā tad, kad tā būs brīva. Šimonīte uzsvēra sadarbības nepieciešamību, jo tā nav konkurences cīņa, kad, cenšoties piesaistīt investīcijas no attīstītajām valstīm, Latvijai un Lietuvai būtu jāparāda, ar ko viena valsts ir pievilcīgāka par otru. Lietuvas premjerministre uzvēra, ka pašreizējā situācijā pienākums ir pilnīgi cits - jāsniedz patvērums cilvēkiem, kuri bēg no režīma un jādara viss, lai viņi justos droši.

Kariņš akcentēja, ka abas valstis un valdības ir ieinteresētas palīdzēt baltkrievu pilsoniskajai sabiedrībai, jo režīma rīcība Baltkrievijā nav nekādā veidā atbalstāma. Tāpat Ministru prezidents uzsvēra, ka kopīgiem spēkiem ir atbalstītas dažādas sankcijas pret Lukašenko režīmu.

Viņš uzsvēra, ka Latvijas durvis ir atvērtas kā uzņēmējiem, tā masu mediju pārstāvjiem un citiem cilvēkiem. Kariņš vērsa uzmanību, ka uzņēmumi, kas tostarp pārceļas uz Latviju, darbojas informāciju tehnoloģijas jomā. Savukārt žurnālisti, kuriem nav iespēju patlaban strādāt dzimtenē, daļa turpina savu darbību arī Latvijā.

Kariņš pieļāva, ka iemesls, kāpēc uzņēmumi pārceļas uz Lietuvu vairāk nekā uz Latviju, ir Lietuvas un Baltkrievijas vēsturiskās saites, kas, iespējams, ir ciešākas par tām, kādas ir Latvijai un Baltkrievijai.

"Mēs esam ieinteresēti piesaistīt investīcijas, protams, arī no Baltkrievijas, bet ne tikai. Ar šo jautājumu tiek aktīvi strādāts un daudzi baltkrievu uzņēmumi ir veiksmīgi veikuši pārcelšanos un turpinās savu darbību Latvijā," pauda Ministru prezidents.