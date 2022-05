Loģistikas uzņēmums 'Vervo' atver filiāli Polijā

Transporta un loģistikas uzņēmums "Vervo" atvēris filiāli Polijas galvaspilsētā Varšavā, informē uzņēmums.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Uzņēmumam ir filiāles Latvijas pilsētās – Rīgā, Jelgavā, Rēzeknē, Igaunijā, Ķīnā un tagad arī Polijā, Varšavā.

"Vervo" direktors Māris Dreimanis teic, ka Polija gan Latvijas, gan citu Eiropas valstu autopārvadātājiem ir viena no nozīmīgākajām valstīm. Lielākā daļa kravu pārvadājumu, ko Latvijas autopārvadātāji veic uz un no Rietumeiropas valstīm, iet tranzītā caur Polijas teritoriju. "Vervo" uzņēmuma ietvaros šobrīd katru nedēļu uz un no Polijas dodas vairāk nekā 20 dažāda veida kravas transporta vienības ar visa veida kravām.

Centrālās statistikas pārvaldes 2021. gada dati liecina, ka gan imports, gan eksports, salīdzinot ar 2020. gadu, ir palielinājies. Importa vērtība palielinājusies par 329,62 miljoniem eiro, savukārt eksporta vērtība – par 204,36 miljoniem eiro. Audzis arī autotransporta kravu pārvadājumu skaits uz un no Polijas.

Par spīti pandēmijai SIA "Vervo" apgrozījums 2021. gadā ir palielinājies par 30%, sasniedzot 13,3 miljonus eiro. Ir nodrošinātas piecas jaunas darba vietas un veikti 13 021 starptautiskie kravu pārvadājumi.