'Lufthansa' aptur lidojumus ar 150 lidmašīnām vīrusa dēļ

"Covid-19" izplatības dēļ lidsabiedrība "Lufthansa" samazina lidojumu kapacitāti, kas atbilst 150 lidmašīnu nelidošanai, trešdien, 4. martā, paziņoja vācu aviokompānija, informē "Reuters".

"Mēs operatīvi pielāgojam savus plānus, lai reaģētu uz ārkārtas apstākļiem," sacīja "Lufthansa" pārstāvis.

Eiropas aviokompāniju vadītāji otrdien jau brīdināja, ka aviosabiedrībām sarežģīti laiki joprojām ir priekšā, ņemot vērā koronavīrusa "Covid-19" uzliesmojuma radītos finanšu zaudējumus, taču vienlaikus viņi prognozēja, ka pieprasījums pēc lidojumiem tuvākajās nedēļās varētu stabilizēties.

"The New York Times" vēstī, ka pirmdien "Lufthansa" paziņoja, ka tā pagarina lidojumu apturēšanu uz Ķīnu līdz 24. aprīlim, uz Teherānu līdz 30. aprīlim un samazina lidojumu intensitāti uz Itālijas ziemeļiem, ņemot vērā koronavīrusa uzliesmojumu. Savukārt piektdien aviokompānija jau bija paziņojusi, ka tuvākajās nedēļās tā samazinās īso un vidējo attālumu lidojumu skaitu līdz pat 25% atkarībā no vīrusa izplatības.

"Lufthansa" norādījusi, ka vēl ir pāragri novērtēt ietekmi uz tās ieņēmumiem, kuri tiks publicēti šā gada 19. martā.

"Lufthansa" grupā ietilpst "Swiss", "Brussels" un "Austrian Airlines", tās kopējā flotē ir 770 gaisa kuģu. Pagājušajā nedēļā "Lufthansa" paziņoja, ka ir samazinājusi kapacitāti, kas līdzvērtīga 23 tālsatiksmes lidmašīnu nelidošanai.