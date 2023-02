'Lufthansa' brīdina par lidojumu atcelšanu IT problēmu dēļ

Vācijas "Deutsche Lufthansa AG" trešdien izplatījusi paziņojumu, ka tehnoloģiskas problēmas izraisījušas lidojumu kavēšanos un atcelšanu.

"Šobrīd "Lufthansa" grupas aviokompānijas ir skārušas IT problēmas. Tā rezultātā kavējas un tiek atcelti lidojumi. Mēs atvainojamies par neērtībām, ko tas sagādā mūsu pasažieriem," informē pārvadātājs.

Tas arī informē, ka tehniskās problēmas saistītas ar būvdarbiem Frankfurtē.

Trešdien atcelts Vācijas nacionālās aviokompānijas "Lufthansa" reiss Frankfurte-Rīga un reiss Rīga-Frankfurte, informē aģentūra LETA. Atcelts reiss "LH 890" Frankfurte-Rīga, kas parasti Rīgas lidostā ierodas plkst.14.30, un reiss "LH 891" Rīga-Frankfurte, kas parasti no Rīgas izlido plkst.15.10.

📢 Currently, the airlines of the Lufthansa Group are affected by an IT outage. This is causing flight delays and cancellations. We regret the inconvenience this is causing our passengers.