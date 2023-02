'Lufthansa' problēmas ar lidojumiem mazinājušās

Vācijas "Deutsche Lufthansa AG" trešdien izdevies stabilizēt situāciju ar reisiem pēc tam, kad kompānija pieredzēja tehnoloģiskas problēmas, kas izraisīja lidojumu kavēšanos un atcelšanu.

Uzņēmums norāda, ka līdz ar situācijas stabilizēšanos no Frankfurtes atsākti izejošie reisi. Vienlaikus tiek sagaidīts, ka ceturtdien, 16. februārī, reisi izlidos noteiktajā laikā.

📢 @lufthansa's flight operations are currently stabilizing. Departures are also possible again in Frankfurt. The company expects the situation to ease further over the next few hours - For Thursday, Lufthansa expects flight operations to be largely on schedule. — Lufthansa News (@lufthansaNews) February 15, 2023

Iepriekš uzņēmums vēstīja: "Šobrīd "Lufthansa" grupas aviokompānijas ir skārušas IT problēmas. Tā rezultātā kavējas un tiek atcelti lidojumi. Mēs atvainojamies par neērtībām, ko tas sagādā mūsu pasažieriem."

Tas iepriekš arī informēja, ka tehniskās problēmas saistītas ar būvdarbiem Frankfurtē.

Savukārt aģentūra LETA vēstīja, ka trešdien tika atcelts Vācijas nacionālās aviokompānijas "Lufthansa" reiss Frankfurte-Rīga un reiss Rīga-Frankfurte. Atcelts ticis arī reiss "LH 890" Frankfurte-Rīga, kas parasti Rīgas lidostā ierodas pulksten 14.30, un reiss "LH 891" Rīga-Frankfurte, kas parasti no Rīgas izlido pulksten 15.10.

📢 Currently, the airlines of the Lufthansa Group are affected by an IT outage. This is causing flight delays and cancellations. We regret the inconvenience this is causing our passengers. — Lufthansa News (@lufthansaNews) February 15, 2023

📢 During construction work in Frankfurt, fiber optic cables belonging to a telecom service provider were damaged, causing an outage of Lufthansa's IT systems at Frankfurt Airport. Flight operations are expected to stabilize in the early evening. — Lufthansa News (@lufthansaNews) February 15, 2023



Grupā, neskaitot vadošo aviokompāniju "Lufthansa", ir arī "Eurowings", "Austrian Airlines" un "Brussels Airlines".