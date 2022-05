Masks paziņo, ka 'Twitter' iegādes darījums ir īslaicīgi apturēts

Piektdien pasaules bagātākais cilvēks Īlons Masks vietnē "Twitter" paziņojis, ka viņa 44 miljardu dolāru vērtais "Twitter" iegādes darījums ir "īslaicīgi apturēts", līdz miljardieris saņems vairāk informācijas par viltus profilu īpatsvaru, raksta "Bloomberg".

Šī informācija izraisīja tirgū īstu vētru, un "Twitter" akcijas cena pirmstirdzniecības sesijā saruka par 20%. "Tesla" akcijas cena pakāpās par aptuveni 5%.

"Twitter" savos jaunākajos ceturkšņa rezultātu komentāros minēja, ka viltus vai surogātpasta profilu skaits 2022. gada pirmajā ceturksnī veidoja mazāk nekā 5% no ikmēneša ikdienas aktīvajiem lietotājiem ceturkšņa laikā. Tomēr nupat uzņēmums paziņojis, ka jaunākajām aplēsēm piemērojis "nozīmīgu noapaļošanu" un patiesais skaitlis varētu būt lielāks.

Cīņa pret viltotiem profiliem ir bijusi stūrakmens Maska centieniem reformēt "Twitter". Paziņojumā, kurā tika paziņots par uzņēmuma pirkšanas darījumu, viņš atklāja, ka vēlas uzveikt surogātpasta robotus, autentificēt visus cilvēkus, tāpat viņš teicis, ka vēlētos platformu padarīt par vārda brīvības bastionu, novēršot satura mērenības ierobežojumus.

Boti patlaban "Twitter" vietnē ir atļauti, kaut gan saskaņā ar uzņēmuma politiku, šādiem kontiem jānorāda, ka tie ir automatizēti. Taču surogātpasta roboti nav atļauti, un uzņēmuma politika paredz tos apkarot.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn