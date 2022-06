Masks 'Tesla' un 'SpaceX' darbiniekiem prasa atgriezties birojos vai draud ar atlaišanu

Pasaulē bagātākais cilvēks Īlons Masks šonedēļ nosūtījis vēstules viņa vadīto kompāniju "SpaceX" un "Tesla" darbiniekiem, kurā prasījis tiem pavadīt birojos klātienē vismaz 40 stundas nedēļā, vēsta ASV medijs "The New York Times". Tos, kuri to nedarīs, Masks sola atlaist.

"Jo augstākā amatā esat, jo redzamākai ir jābūt jūsu klātbūtnei," norādījis Masks.

Miljardiera paziņojumi atkal raisījuši diskusijas par to, kā korporācijām būtu pareizāk jārīkojas, atgriežot savus darbiniekus klātienē Covid-19 pandēmijas laikā. Pēdējo pāris gadu laikā tādas kompānijas kā "Apple", "Meta", "Microsoft" un daudzas citas bija paziņojušas un vēlāk atlikušas plānus par klātienes darba atsākšanu, jo pandēmijas uzliesmojumi situāciju sarežģīja.

Stenforda universitātes ekonomikas profesors Niks Blūms "The New York Times" norādījis, ka Maska norādījumi "SpaceX" un "Tesla" darbiniekiem ir vieni no stingrākajiem starp tehnoloģiju uzņēmumiem. Daudzi tehnoloģiju uzņēmumi tā vietā ir apsvēruši hibrīda modeļus, kuros darbinieki daļu laika var strādāt no mājām, viņš teica.

Profesors arī sagaida, ka "SpaceX" un "Tesla" zaudēs aptuveni 10-20 % no pašreizējā darbaspēka un personāla atlases uzņēmumi centīsies pārvilināt darbiniekus, piedāvājot darba vietas ar elastīgākām darba iespējām.

Tāpat nav skaidrs, vai Masks pats ievēros savus noteikumus, kas paredz 40 stundas nedēļā pavadīt "Tesla" un "SpaceX" birojos. Kā "The New York Times" norādījuši divas personas, kuras ir strādājušas kopā ar Masku, tad viņš reti atrodas birojā un bieži ceļojot.

ASV medijs arī atgādina, ka Maks noslēdzis 44 miljardus ASV dolāru vērtu darījumu par "Twitter" iegādi. Par to, ko viņš sagaida no "Twitter" darbiniekiem attiecībā uz birojā pavadīto laiku, Masks informāciju nav paudis.