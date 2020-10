'McAfee' dibinātājs aizturēts Spānijā un tiks izdots ASV

ASV interneta drošības uzņēmuma "McAfee" dibinātājs Džons Makafī ir aizturēts Spānijā un tiks izdots ASV, kur viņš tiek apsūdzēts par izvairīšanos no nodokļiem un kriptovalūtu nepatiesu reklamēšanu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

ASV Vērtspapīru un biržas komisija (SEC) un Tieslietu ministrija pirmdien paziņoja, ka ir izvirzījuši apsūdzības 75 gadus vecajam Makafī.

Tieslietu ministrija apsūdz viņu par izvairīšanos no nodokļiem un nodokļu deklarāciju tīšu neiesniegšanu par laiku no 2014. līdz 2018. gadam. SEC apsūdz Makafī par to, ka viņš ieteicis zināmas digitālās valūtas saviem sekotājiem tviterī, noslēpjot to, ka viņam ir samaksāti miljoniem dolāru par šādu reklāmu.

Arī Makafī miesassargs tiek apsūdzēts par līdzdalību šajā shēmā.

Ja Makafī tiks atzīts par vainīgu, viņam draudēs gadiem ilgi cietumsodi. Apsūdzības saistībā ar nodokļu pārkāpumiem ir izvirzītas jau jūnijā, bet par tām paziņots tikai tagad.

Makafī interneta attīstības sākumposmā 20. gadsimta astoņdesmitajos gados nopelnīja 100 miljonus dolāru, izstrādājot pirmās antivīrusa programmas, kas nes viņa vārdu. Viņš arī nodibināja antivīrusu programmatūras uzņēmumu, kas nosaukts viņa vārdā, bet aizgāja no tā deviņdesmitajos gados.

Kad Makafī neveiksmīgu investīciju un finanšu krīzes dēļ lielāko daļu savas bagātības bija zaudējis, viņš pārcēlās uz dzīvi Belizā. 2012. gadā viņš nonāca mediju uzmanības lokā, kad aizbēga no Belizas, kur varas iestādes gribēja viņu nopratināt saistībā ar kādu slepkavības lietu.

Makafī no Belizas aizbēga uz Gvatemalu, kas viņu nosūtīja uz ASV. Viņš reģistrējās par kandidātu ASV prezidenta vēlēšanām 2016. gadā. Makafī reģistrējās par kandidātu arī šogad 3. novembrī gaidāmajām prezidenta vēlēšanām, bet martā izbeidza savu vēlēšanu kampaņu.