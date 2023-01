Mediji: sankcijām pakļautie Krievijas produkti joprojām ieplūst ES

Krievijas produkti, uz kuriem attiecas Eiropas Savienības (ES) sankcijas, joprojām ieplūst ES valstīs, secinājuši Čehijas žurnālisti.

Žurnālistam, kurš uzdevās par uzņēmēju, kas ieinteresēts kokmateriālu un dzelzs iegādē, izdevās sazināties ar krievu kontrabandistu un atklāt ceļus, pa kādiem Krievijas produkti nelegāli nonāk ES, vēsta ziņu portāls "Seznam Zpravy".

Krievu kontrabandists Ernests Rošals žurnālistam atklāja, ka trīs mēnešus veidojis kontrabandas infrastruktūru.

"Mēs vedam preces ar kravas mašīnu caur Gruziju uz Turciju vai ar kuģi no Novorosijskas uz Stambulu. Turcijā mēs mainām izcelsmes valsti. Visi Krievijas zīmogi pazūd, un mēs izbalinām uzņēmuma nosaukumu. No Turcijas mēs tālāk transportējam preces uz Bulgāriju uz vēl vienu no manām kompānijām. Tad jūs nopērkat no turienes. Tāpēc uz papīra nevis no Krievijas, nevis no Turcijas, bet no Bulgārijas," atklāja kontrabandists, piebilstot, ka muitošanu nokārto viņa cilvēks.

Kontrabandists arī nosūtīja žurnālistam dokumentāciju par līgumu, kuru viņš izpildījis 2022. gada septembrī, nogādājot Krievijas kokmateriālus uz Poliju.

Viņš arī atzina, ka eksportē preces no ES uz Krieviju, konkrēti - bruņuvestes un ķiveres.

Pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā Eiropas valstis piemēroja sankcijas Krievijas ekonomikai, taču sankciju režīmā ir plaisas.

Laikrakstam "Financial Times" izdevās sazināties ar vēl vienu kontrabandistu, kurš sacījis, ka iegādājas Eiropas preces caur savām ES bāzētām kompānijām, pēc tam nogādā tās uz valstīm, kas atrodas muitas savienībā ar Krieviju, piemēram, Kazahstānu, un pēc tam tālāk uz Krieviju.

Taču ES ir spērusi soļus, lai novērstu sankciju apiešanu, kas, domājams, drīzumā apgrūtinās kontrabandistu biznesu.