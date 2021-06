Miljardiere Skota ziedojusi vēl trīs miljardus dolāru

Miljardiere Makenzija Skota (Mackenzie Scott), bijusī "Amazon" dibinātāja Džefa Bezosa sieva, ziedojusi vēl 2,7 miljardus ASV dolāru dažādām labdarības organizācijām, vēsta BBC.

Viņa norādījusi, ka vēlas ziedot naudu tiem, kas vēsturiski nav bijuši pietiekami finansēti un tikuši aizmirsti. Miljardiere izvēlējusies 286 organizācijas, kas strādā ar rasu nevienlīdzības, mākslas un izglītības jautājumiem.

Skota ir viena no pasaules bagātākajām sievietēm. Lielākā daļa viņas bagātības nāk no viņas 2019. gada šķiršanās no Bezosa, kurš šobrīd ir pasaules bagātākais cilvēks. Šķiršanās vienošanās rezultātā Skota ieguva 4% "Amazon" akciju, jo 1994. gadā bija palīdzējusi Bezosam sākt uzņēmuma darbību.

Kopš tā laika Skota ir vēstījusi par dažādiem labdarības ziedojumiem, piemēram, decembrī viņa atklāja, ka četru mēnešu laikā ir ziedojusi vairāk nekā četrus miljardus dolāru sieviešu vadītām labdarības organizācijām, pārtikas bankām un afroamerikāņu koledžām.

Par spīti šo ziedojumu lielumam viņa joprojām ir pasaules 22. bagātākā persona, ar 59,5 miljardu dolāru novērtējumu, aprēķinājis "Forbes".

Savā jaunākajā emuāra ierakstā viņa vēlreiz apliecinājusi, ka vēlas pārdalīt savu bagātību un strādā kopā ar pētnieku komandu un jauno vīru, zinātņu skolotāju Denu Dževetu, lai izvēlētos, kam ziedot. "Šajos centienos mūs vada pārliecība, ka būtu labāk, ja nesamērīga bagātība nebūtu koncentrēta nelielā skaitā roku un ka risinājumus vislabāk izstrādā un īsteno citi."

2019. gadā Skota parakstīja Došanas solījumu (The Giving Pledge), apņemoties ziedot lielāko daļu savas bagātības. Solījums ir pasaules bagātāko cilvēku un ģimeņu apņemšanās veltīt lielāko daļu savas bagātības ziedošanai. To aizsāka Bils un Melinda Geitsi un Vorens Bafets 2010. gadā, parakstītāju vidū ir arī "Zvaigžņu karu" radītājs Džordžs Lūkass. Bezoss nav parakstījis šo solījumu, bet Dževets tam pievienojās martā.