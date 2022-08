'Mogotel' sadarbībā ar 'Accor' atver viesnīcas Budapeštā un Ļubļanā

Augustā Rīgā bāzētā starptautiskā viesnīcu tīkla "Mogotel Hotel Group" portfeli ir papildinājuši divi jauni objekti – viesnīca "Novotel Budapest Centrum" Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā un viesnīca Slovēnijas galvaspilsētā Ļubļanā, kas apvieno viesnīcu "Central Hotel Ljubljana by Rija" un hosteli "The Fuzzy Log Ljublana by Rija", informē uzņēmums.

Ar projektiem Budapeštā un Ļubļanā sākas "Mogotel Hotel Group" sadarbība ar globālo viesnīcu ķēdi "Accor" un darbība jaunos tirgos – tās ir pirmās viesnīcas, ko šajās valstīs pārvaldīs "Mogotel". Parakstot līgumu ar operatoru "Accor", uzņēmums "Mogotel" ir nostiprinājis savas pozīcijas Centrālajā Eiropā un paplašinājis pārvaldīto tīklu līdz 21 viesnīcai.

"Novotel Budapest Centrum" pirmo reizi tika atvērta 1911.gadā. Tiem laikiem raksturīgās arhitektūras detaļas ir saglabājušās līdz mūsdienām un ir īpaši pamanāmas ārpusē, kā arī vestibila un viesnīcas restorāna interjerā. Pandēmijas laikā viesnīca pārtrauca darbu, un tagad, pēc divu gadu pārtraukuma, atkal atgriežas Budapeštas tūrisma kartē. Atbilstoši franšīzes līgumam starp "Accor" un "Mogotel Hotel Group", tuvāko trīs gadu laikā viesnīcā notiks pilna renovācija, bet 2025. gadā tā kļūs par pieczvaigžņu "Movenpick Palace Hotel Budapest". Projekts tiek īstenots ar valsts attīstības finanšu institūcijas "Altum" finanšu atbalstu.

Ļubļanas "Central Hotel" ir trīszvaigžņu viesnīca, kuras ēkā darbojas divi zīmoli - "Central Hotel Ljubljana by Rija" un "The Fuzzy Log Ljublana by Rija". "Central Hotel" nesen tika renovēti visi 90 viesnīcas numuri, bet no dažiem numuriem un uz ēkas jumta izvietotā bāra paveras skats uz vēsturisko Ļubļanas pili. Pēc pusgada hostelim būs "Accor - ibis Styles" zīmols.

"Ļubļanā palielinās iekšējā tūrisma plūsmas, un mums piedāvāja pārņemt esošu viesnīcu ar labu atrašanās vietu. Vienlaikus mēs sākām sadarbību ar vienu no lielākajiem viesmīlības joma franšīzes devējiem – "Accor". Tas ir franču viesnīcu tīkls, kas Latvijā ir pārstāvēts ar zīmoliem "Mercure", "Pullman" un "Ibis". Mēs uzskatām, ka šis ir labākais brīdis sākt darbību jaunā valstī un pilsētā. Noslēdzot līgumu ar "Accor", mēs ceram, ka varēsim būt interesantāki ieguldītājiem un atradīsim jaunus partnerus," stāsta uzņēmuma "Mogotel Hotel Group" izpilddirektore Jeļena Stirna.

Runājot par tuvākās nākotnes tendencēm viesmīlības sektorā, Stirna uzsver, ka viss būs atkarīgs no Covid-19 ierobežojumiem pēc vasaras sezonas. "Šā brīža situācija rāda, ka cilvēki turpina ceļot un ir atkopušies no pandēmijas perioda. Vienlaikus karš Ukrainā ir ietekmējis situāciju visā Eiropā, jo ir palielinājušies dažādi izdevumi, tostarp par elektroenerģiju, un tas uztrauc gan investorus, gan arī viesnīcas un operatorus. Vienlaikus kopumā mēs redzam, ka tirgus atjaunojas, taču mūs gaida smaga rudens un ziemas sezona," atzīst Stirna. Lai veiksmīgi pārvarētu energoresursu krīzi un augstas inflācijas periodu, kas ietekmē arī viesnīcas, viesmīlības sektoram ir jākļūst elastīgākam un savlaicīgi jāievieš jaunas tehnoloģijas un aktuālus risinājumus, secina "Mogotel Hotel Group" izpilddirektore. Vienlaikus, pēc "Mogotel" vērtējuma, uzņēmuma apgrozījums pakāpeniski tuvojas 2019.gada līmenim, un 2023. gadā var pat to pārsniegt.

"Mogotel Hotel Group" ir Rīgā bāzēts starptautisks viesnīcu operators, kurš viesmīlības un tūrisma biznesā darbojas kopš 2002. gada. Patlaban "Mogotel" pārvalda 21 viesnīcu astoņās valstīs, kopā piedāvājot vairāk nekā 2700 numurus. Uzņēmums pārvalda viesnīcas Latvijā, Igaunijā, Vācijā, Polijā, Bulgārijā, Slovēnijā, Ungārijā un Ukrainā, pārstāvot zīmolus "Wellton Hotels", "Rixwell Hotels", "Rixwell Collection Hotels", "Rija Hotels", "Wyndham", "Wyndham Garden".