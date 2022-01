Naftas cenas kāpj līdz septiņu gadu augstākajam līmenim, akciju cenas krītas

Pasaules naftas cenas pieaugušas līdz pēdējo septiņu gadu augstākajiem līmeņiem, ko sekmēja cerības uz globālās ekonomikas atveseļošanos, kura palielinātu naftas pieprasījumu.

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās tomēr kritās, ASV Finanšu ministrijas obligāciju ienesīgumam pieaugot gaidās, ka Federālā rezervju sistēma (FRS) vairākkārt pacels procentlikmes, vēršoties pret satraucošu inflācijas kāpumu.

"Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā sasniedza 88,13 ASV dolārus par barelu, bet Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pieauga līdz 85,74 dolāriem par barelu, un tie bija augstākie cenu līmeņi kopš 2014.gada oktobra. Tirdzniecības sesijas beigās naftas cenas gan bija nedaudz zemākas.

ASV dolāra vērtība turpināja pieaugt stingrākas FRS monetārās politikas gaidās.

Naftas cenu kāpumu sekmēja arī pirmdien notikušais bezpilota lidaparāta uzbrukums Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) galvaspilsētai Abū Dabī, kurā gāja bojā trīs cilvēki un par kuru atbildību uzņēmušies Jemenas hutiešu nemiernieki. Šajā uzbrukumā eksplodēja degvielas vedēji un gāja bojā trīs cilvēki.

"Drona uzbrukums Abū Dabī uzsver, ka turpinās draudi civilajai un enerģētikas infrastruktūrai reģionā, pastāvot paaugstinātam reģionālam saspīlējumam," sacīja risku izlūkošanas uzņēmuma "Verisk Maplecroft" pārstāvis Tūrbjerns Soltvets.

"Ziņas par kaitējumu degvielas vedējiem un glabātavām uztrauks naftas tirgus novērotājus, kuri arī uzmanīgi seko notiekošajām kodolsarunām starp ASV un Irānu," viņš piebilda.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien kritās par 1,5% līdz 35 368,47 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 1,8% līdz 4577,11 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 2,6% līdz 14 506,90 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien kritās par 0,6% līdz 7563,55 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 1,0% līdz 15 772,56 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,9% līdz 7133,83 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien pieauga par 1,9% līdz 85,43 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 1,2% līdz 87,51 dolāram par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien kritās no 1,1407 līdz 1,1325 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,3652 līdz 1,3598 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 114,58 līdz 114,60 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 83,55 līdz 83,28 pensiem par eiro.