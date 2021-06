Naftas cenas kāpj par spīti OPEC+ lēmumam turpināt palielināt ieguvi

Naftas cenas otrdien, 1. jūnijā, pieauga, lai gan OPEC+ valstis nolēma turpināt palielināt naftas ieguvi vismaz līdz jūlija beigām.

Par spīti bažām, ka augošās inflācijas dēļ varētu tikt paceltas procentlikmes, Eiropas biržās akciju cenas kāpa.

Savukārt Volstrītā, kur akciju tirdzniecībā dienas sākumā valdīja optimisms, noskaņojums mainījās pēc tam, kad kāpa ASV desmit gadu obligāciju ienesīgums.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien pieauga par 0,1% līdz 34 575,31 punktam, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,1% līdz 4202,04 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,1% līdz 13 736,48 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien kāpa par 0,8% līdz 7080,46 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 palielinājās par 1% līdz 15 567,36 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 pieauga par 0,7% līdz 6489,40 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien pieauga par 2,1% līdz 67,72 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 1,9% līdz 70,66 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien samazinājās no 1,2227 līdz 1,2214 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,4207 līdz 1,4148 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu kāpa no 109,46 līdz 109,47 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 86,06 līdz 86,31 pensam par eiro.